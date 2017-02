El diari 'El Triangle' haurà de pagar 20.000 euros a Sánchez-Camacho per difondre la conversa sencera de La Camarga

El diari 'El Triangle' haurà de pagar 20.000 euros a la presidenta del PP català, Alícia Sánchez-Camacho, per difondre la conversa sencera que va mantenir amb l'exdona de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, al restaurant La Camarga de Barcelona. El Tribunal Suprem ha ratificat la sentència que va emetre l'Audiència de Barcelona i ha desestimat el recurs de cassació que va interposar l'Editorial de Periodistes S.L., la societat editora del diari.

La sentència confirma la decisió de l'Audiència que havia considerat que hi havia una intromissió en el dret a la intimitat de Sánchez-Camacho. El jutge, Eduardo Baena Ruiz, creu que la publicació de la gravació íntegra no es va fer per "interès públic", ja que el contingut que tenia a veure amb casos de corrupció ja s'havia fet públic.

La difusió de "l'àudio íntegre" suposava donar a conèixer "qüestions cenyides a l'àmbit propi i personal que no tenen rellevància per a l'interès general i per a les quals no preval el dret a la informació". Així, la sentència manté la indemnització que haurà de pagar 'El Triangle' per danys morals a la llavors líder dels populars a Catalunya. La quantitat que haurà d'abonar és de 20.000 euros.