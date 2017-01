Trillo assegura que volia deixar Londres per tornar al Consell d’Estat

Després de dos dies al centre de la polèmica, l’exministre de Defensa Federico Trillo va trencar ahir el silenci per negar la seva responsabilitat en l’accident el 2003 del Iak-42, tal com assenyala un informe del Consell d’Estat fet públic dimarts. L’acusació d’aquest òrgan assessor va disparar les peticions perquè dimitís al capdavant de l’ambaixada espanyola al Regne Unit, i el govern espanyol va respondre dimecres anunciant el seu cessament; això sí, desvinculant-lo de la tragèdia del 2003 i barrejant-lo amb 71 relleus diplomàtics més. Trillo va reforçar ahir aquesta versió i va anar un pas més enllà, assegurant que ja “fa temps” que havia demanat abandonar el seu càrrec a Londres per tornar a ocupar la seva plaça de lletrat al Consell d’Estat, el mateix òrgan que ara el responsabilitza de la mort de 75 persones fa gairebé 14 anys.

En declaracions a la Cope, Trillo va defensar que la seva responsabilitat política per l’accident del Iak-42 ja va quedar depurada amb les eleccions del 2004, 2008 i 2011 -a les quals va concórrer com a cap de llista per la província d’Alacant- i amb les seves compareixences al Congrés de Diputats. “¿On es poden depurar més responsabilitats polítiques?”, es va preguntar l’encara ambaixador, que va afegir que la cadena de comandament de l’exèrcit també va ser depurada.

Amb tot, l’exministre de Defensa va dir que ja ha comunicat al Consell d’Estat la seva intenció de tornar i que, per tant, no serà titular en cap altra ambaixada. El PSOE considera que Trillo no hauria de tornar a l’òrgan assessor. “¿Considera que és el més responsable, des d’un punt de vista ètic, tornar a un òrgan que ha reprovat la seva gestió pública en aquests termes? Si té un mínim de dignitat, no ho faci”, va demanar a Trillo el responsable de l’àrea internacional i la UE de la gestora del PSOE, Ricardo Cortés.