Trillo diu que va demanar "fa temps" deixar l'ambaixada espanyola a Londres

L'exministre de Defensa Federico Trillo ha explicat aquest dijous que fa temps que va demanar al govern deixar de ser ambaixador al Regne Unit i considera que la seva responsabilitat política per l'accident del Iak-42 ja va quedar depurada amb les eleccions del 2004, 2008 i 2011 –a les quals va concórrer com a cap de llista per la província d' Alacant– i amb les seves compareixences al Congrés dels Diputats.

"On es poden depurar més responsabilitats polítiques?", s'ha preguntat Trillo en declaracions a la Cope recollides per Europa Press. "A més, la cadena de comandament de l' exèrcit va ser depurada el 2004, i políticament, què més es pot demanar?", ha afegit.

L'encara ambaixador a Londres ha dit que quan es faci efectiu el seu relleu té "intenció" de tornar a la seva plaça al Consell d'Estat, on és lletrat –diu que ja va comunicar a aquest òrgan la seva intenció de tornar–, per la qual cosa ha assegurat que ni serà titular en cap altra ambaixada ni continuarà a la del Regne Unit per més temps.

El responsable de Defensa quan va tenir lloc la tragèdia del Iak-42 en què van morir 75 persones, entre les quals hi havia 62 militars espanyols que tornaven d'una missió a l' Afganistan, primer ha assegurat que no coneixia del tot el dictamen del Consell d'Estat, però després ha assenyalat que la conclusió d'aquest informe no responsabilitza el Govern de les errades que van portar a l'accident de l'avió, sinó que només "justifica les indemnitzacions pagades en el seu moment per l'a dministració", i que per això, diu, s'utilitza el terme 'responsabilitat administrativa'.

En aquest sentit, ha destacat que el dictamen és només una "opinió" del Consell d'Estat que "no afegeix res" al que s'ha dit ja en les resolucions judicials, perquè "ja estan pagades les indemnitzacions" a les famílies de les víctimes.