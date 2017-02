Trump signarà la setmana que ve una nova ordre executiva contra la immigració

El president d' Estats Units, Donald Trump, ha confirmat a Florida que la setmana vinent presentarà una nova ordre executiva sobre immigrants i refugiats, i que iniciarà "aviat" la construcció d'un mur a la frontera amb Mèxic.



En un acte amb esperit de míting de campanya en un hangar de l' aeroport Internacional Orlando Melbourne, en el que segons la policia local hi havia uns 9.000 simpatitzants, Trump ha criticat l'ordre d'un jutge federal que va suspendre l'ordre executiva que va signar el gener passat.



"Nosaltres no ens rendim, farem alguna cosa aquesta setmana amb el que crec que us impressionarà. Hem de mantenir segur el nostre país", ha afirmat.



Trump va emetre un decret el passat 27 gener que tancava temporalment les portes als refugiats i immigrants de set països musulmans, i suspenia l'acolliment de refugiats durant 120 dies per examinar els mecanismes d'acceptació.



Sobre la tarima, el mandatari ha defensat la necessitat de la mesura, i fins a ha llegit part del decret per explicar que la seva motivació es va basar en "protecció i seguretat".

En el míting, el president nord-americà ha promès crear zones de seguretat a Síria i a altres països d 'Orient Mitjà per a les persones que fugen dels conflictes, i ha assegurat que les pagaran els països del Golf Pèrsic.

Va argumentar que aquestes zones de seguretat evitarien haver de rebre a Estats Units a "desenes de milers de persones" de les quals "no en sabem res".

De la mateixa manera, tal com va fer durant la passada campanya electoral, ha repetir que vol construir el "gran mur a la frontera" amb Mèxic, així com "destruir als càrtels de droga" que operen a Estats Units.

Contra la premsa

En un discurs que ha durat 45 minuts, Trump ha tornat a criticar als mitjans de comunicació, els "enemics dels Estats Units".

"Malgrat totes les seves mentides, de les seves tergiversacions i les seves falses històries, no van poder derrotar-nos en les primàries i no van poder derrotar-nos en les eleccions", ha dit.

"Vull parlar-vos sense el filtre de les notícies falses", ha afegit. "La premsa deshonesta simplement no vol informar de la veritat. Han dit que estem equivocats ja durant dos anys. No ho entenen. Però estan començant a entendre-ho. Això puc dir-vos-ho", ha comentat.



Segons Trump, els mitjans "s'han convertit en gran part del problema" i "són part del sistema corrupte", sense precisar més sobre aquest tema.

Contra l’Obamacare

A l'aeroport d'aquesta localitat costanera de Florida, Trump també ha anunciat que en "un parell de setmanes" presentarà "un gran pla de salut que substituirà el desastrós Obamacare", la Llei de Cura Assequible de la Salut (ACA) que va promulgar l'anterior president, Barack Obama.



També ha promès aconseguir "grans acords comercials a tot el món" i, en el que és una posició més suau respecte a les seves passades crítiques a l'OTAN, s’ha declarat "un fan" d'aquesta aliança transatlàntica, encara que ha tornat a criticar que molts dels "països rics no estan pagant els seus comptes".