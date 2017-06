Turull posa en alerta els diputats de JxSí perquè estiguin permanentment mobilitzables durant les vacances

El president de JxSí, Jordi Turull, ha alertat els 62 diputats del grup majoritari que durant aquestes vacances estiguin permanent mobilitzables. Concretament, en el marc de la reunió del grup parlamentari del passat dimarts, Turull els va instar a no fer el "viatge de la seva vida", en referència a evitar viatges transoceànics que dificulten un retorn ràpid. Segons fonts de JxSí, els diputats han d'estar disponibles per reaccionar a les hipotètiques actuacions de l'Estat davant de l'acceleració del procés.

La petició de Turull es produeix després que en el marc de la reforma del reglament, JxSí hagi presentant una esmena a fi d'habilitar la segona quinzena d'agost com a període ordinari de sessions per tal que no s'aturin les tramitacions d'iniciatives parlamentàries. Una decisió que pot tenir a veure amb la incògnita de si la llei de transitorietat jurídica i la regulació del referèndum es tramitaran en una sola llei, o bé en dues separades, una opció que cada vegada pren més força.

La CUP ha defensat des de fa mesos que la llei del referèndum es tramiti de manera separada a la llei de desconnexió, amb l'objectiu de mantenir el suport dels comuns en l'aprovació de la norma que regularia el referèndum i n'establiria les garanties. Aquesta és una opció que cada vegada agafa més força en les files de JxSí, sobretot algunes veus del PDECat i Demòcrates. Encara però no s'ha donat a conèixer ni el calendari ni la manera en què es tramitaran les iniciatives parlamentaries de la desconnexió, a l'espera que primer es faci pública la data i la pregunta del referèndum.