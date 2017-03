Tardà, sobre traslladar la llei de transitorietat al setembre: "Ha de passar poc temps entre la deconnexió i el referèndum"

Tan el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, com el vicepresident, Oriol Junqueras, ja han apuntat públicament que el referèndum se situarà al mes de setembre. Tot i que l'ordre de tenir-ho tot a punt el juny segueix vigent, aquest fet pot implicar un canvi en el calendari de la llei de desconnexió i, tal com avança avui l'ARA, és una carpeta que Junts pel Sí i la CUP tenen a sobre la taula. Mentre fonts cupaires mantenen que tan la llei de desconnexió com el referèndum es poden avançar abans de l'estiu, a Junts pel Sí pren força la idea de traslladar-ho tot al setembre.

El portaveu d'ERC a Madrid, Joan Tardà, en roda de premsa a la seu d'ERC, ha considerat que l'aprovació de la llei de desconnexió a principis de setembre és l'opció "més lògica". "Ha de passar poc temps entre la desconnexió i el referèndum", ha assenyalat.

JxSí planteja situar al setembre la llei de desconnexió i el referèndumTot i això, Tardà ha remarcat que aquesta decisió "correspon al Govern". El portaveu republicà sí que assumeix que el referèndum es farà la segona quinzena de setembre.

El Govern diu que encara no ho ha decidit

"Aquesta decisió no està presa", ha dit la consellera de la Presidència, Neus Munté, en una entrevista a TV3, mentre que el president de Junts pel Sí, Jordi Turull, ha fet una piulada en el mateix sentit. Munté ha assegurat que "encara no està decidit" si el debat sobre la llei de transitorietat es farà el setembre . Per a la consellera de la Presidència, el debat sobre el calendari de la llei de desconnexió "és una qüestió extremadament sensible" i " cal acabar de lligar des de molts punts de vista". "No és una decisió presa que aquesta aprovació hagi de ser el setembre", ha conclòs.

Per la seva banda, Turull ha fet la següent piulada: