La UDEF deté el propietari de Cat Helicopters per suposadament blanquejar diners de Josep Pujol

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional ha detingut en les últimes hores a Jorge Barrigón, propietari de Cat Helicopters, per suposadament blanquejar 900.000 euros d'un dels fills de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, Josep Pujol Ferrusola, han informat a Europa Press fonts de la investigació.

Es tracta d'una detenció precedida per una sèrie d'escorcolls al seu domicili i en aquesta empresa investigada en el marc de la causa que instrueix en l' Audiència Nacional el jutge José de la Mata. La Policia creu que, a canvi de contractes irregulars de la Generalitat, Cat Helicòpters es va encarregar de traslladar "en múltiples ocasions" en helicòpter als Pujol fins a Andorra.

De la Mata ha ordenat la detenció d'aquest empresari català pels presumptes delictes de blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. La informació aportada per la Policia desmuntaria la versió de Jorge Barrigón i Josep Pujol, que en una declaració davant l' Agència Tributària van assegurar que els 900.000 euros aportats pel segon va ser un préstec que va fer-li a aquest empresari.

Segons consta en un informe de la UDEF aportat al sumari del 'cas Pujol', al que va tenir accés Europa Press, Cat Helicopters "va poder ser beneficiària de concursos públics presumptament irregulars per part del Servei Català de Trànsit depenent del Departament d'Interior de la Generalitat". Per a això, se cita com a indicis l'agenda de Josep Pujol intervinguda al seu domicili de Barcelona.

Préstec fictici

També es fa referència a la declaració d'un denunciant, un empresari que va ser soci de l'amo de Cat Helicòpters. Amb aquest denunciant, Josep Pujol hauria organitzat, segons la Policia, un "préstec fictici per blanquejar" 900.000 euros procedents del patrimoni familiar del clan.

Aquest empresari va advertir durant la seva declaració davant la Brigada Central d'Investigació de Blanqueig de Capitals i Anticorrupció, l'octubre de 2016, de l'existència de "presumptes irregularitats" comeses pel Departament d'Interior Català "com a mínim des de 2006", poc després de la incorporació d'aquest testimoni a la companyia.

S'haurien adjudicat a Cat Helicòpters serveis en l'àmbit forestal, especialment durant les campanyes d'estiu. La persona encarregada dins del Servei de redactar les condicions tècniques necessàries que servien de base als concursos públics era el pilot Antonio Almerich, de qui l'empresari tenia constància que se li retribuïa econòmicament perquè va trobar "matrius de talonaris oblidats en un calaix" on apareixien els pagaments, que aconseguien uns 4.160 euros mensuals des de la companyia d'helicòpters.

El denunciant va afegir que Barrigón sempre li deia que aquest concurs "seria sempre seu" i que, de fet, l'hi adjudicaven sense problemes a pesar que altres companyies majors intentaven licitar i sempre perdien.