La UDEF acusa Pujol Jr. d’evadir 14 milions d’euros amb el seu cas ja obert

Evitar multes i indemnitzacions

“Sostreure capitals a l’acció de la justícia” i evitar el pagament de multes i indemnitzacions en cas de ser condemnats. És un dels objectius que, segons la policia, tenen Jordi Pujol Ferrusola i la seva exdona, Mercè Gironès. L’últim informe de la UDEF aportat al cas Pujol assegura que els dos han evadit 14,1 milions d’euros des que el 2012 la policia va començar a investigar el primogènit de l’expresident de la Generalitat i la seva parella.

El document de la UDEF -publicat dimecres al diari El Mundo - arriba a aquesta xifra sumant les quantitats que Pujol i Gironès han tret d’Espanya i Andorra cap a Mèxic, drets de cobrament generats al país llatinoamericà i diversos préstecs aconseguits per les societats pantalla de la parella. En total, les quantitats salvaguardades són, segons els jutges, 9,4 milions de dòlars (8,9 milions d’euros al canvi) i 5,2 milions d’euros. En total, 14,1.

Els agents assenyalen dues transferències efectuades el 25 de juny del 2015 en comptes espanyols de societats de Pujol i Gironès, Inter Rosario Port Services i Active Translation. La firma beneficiària va ser una societat denominada Plantaciones Forestales SA, amb la qual els Pujol, segons els agents, “no tenien cap relació mercantil”.

Moviment de FCC

El destí dels fons van ser dos comptes de la societat Plantaciones Forestales al banc mexicà Monex. En realitat, però, a través d’aquests dipòsits s’hi operaven dos comptes més, del nord-americà Bank of New York Mellon i l’alemany Standard Chartered Bank. La UDEF considera sospitós que el mateix dia de les transferències de Pujol i Gironès, la constructora FCC enviés 500.000 euros al compte del banc alemany.

Per arribar al total de 14,1 milions els agents sumen altres operacions amb l’empresa Ecrem, propietat del mexicà Benjamin Buzzali, i diversos préstecs falsos al francès Francis Gendre. També hi imputen la donació de béns a la seva filla, Núria Pujol, que va comprar, segons els agents, societats del pare, com Iniciatives Marketing i Inversions.

Les maniobres, segons la UDEF, suposen, “de totes totes, mecanismes espuris amb l’única finalitat de sostreure capitals de l’acció de la justícia”, i de fer-ho, a més, quan ja s’havia iniciat el procediment judicial contra ells.