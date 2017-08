UGT i CCOO de Girona criden a fer "massiva" la participació en l'1-O

Sense acord amb l'Estat, les direccions d'UGT i de CCOO han preferit no implicar-se en la mobilització de cara al referèndum previst per al proper 1 d'octubre. En canvi, les seves delegacions a Girona s'han sumat aquest dilluns a un manifest en què fan una crida a la participació "massiva" l'1-O per desbloquejar la negativa del govern espanyol al referèndum. El manifest l'impulsa Esquerres pel Referèndum que, a més d'aquests dos sindicats, també agrupa a partits polítics com ERC, CUP, Podem, MES i EUiA de Llagostera i Salt. La Plataforma d'Afectats per la Hipotecta (PAH) i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) són altres de les entitats que han signat el manifest.

En el document, els signants rebutgen "qualsevol intent de dividir les capes populars i mitjanes del país per raó d'origen, llengua o identitat" i han reivindicat que les diferències polítiques es resolguin votant. Per a a ells, els "drets nacionals i socials van de la mà" i la demanda de més autogovern per a Catalunya és una eina de transformació i de justícia social.

A més, s'han mostrat disposats a impulsar "mobilitzacions pacífiques i fermes" si es detenen o jutgen els organitzadors del referèndum.