Ulled obre la porta a fer pagar al PDECat per CDC

Dins de l’extens escrit de 186 pàgines amb què el fiscal d’Anticorrupció, Emilio Sánchez Ulled, va elevar ahir a definitives les seves conclusions sobre el cas Palau, una de les novetats destacades era que, per primer cop, obria la porta a la possibilitat que les responsabilitats que el ministeri públic reclama a Convergència (CDC) les pugui acabar assumint la seva formació hereva, el Partit Demòcrata (PDECat). En concret, Ulled apunta que si la sentència recull les tesis del fiscal i, per tant, acredita que CDC va rebre il·legalment a través del Palau 6,6 milions d’euros de Ferrovial -tal com defensen els pèrits d’Hisenda-, aquest import ha de ser “decomissat” a CDC o a la formació “que l’hagi succeït”.

El canvi en les conclusions del fiscal s’explica, en part, perquè quan l’octubre del 2013 va presentar el seu escrit de conclusions provisionals, CDC encara funcionava a ple rendiment -el partit continua actiu formalment però sense activitat- i el PDECat no existia. Tot i que Convergència ja té des de l’any 2015 una quinzena de seus embargades per ordre judicial per assegurar que, en cas de sentència, farà front a la seva responsabilitat civil, només cobreixen un valor de 3,6 milions d’euros, lluny dels 6,6 que reclama el fiscal. És per això que en el seu escrit el fiscal reclama que s’inclogui la possibilitat que aquests recursos es puguin demanar a CDC o a la formació “que l’hagi succeït”.

Tanmateix, tot i que és hereu de Convergència, el PDECat va néixer com un partit nou i té un NIF diferent de CDC, i per això caldria demostrar aquesta relació successòria entre els dos partits. Fonts del Partit Demòcrata remarquen, de fet, que són formacions diferents i que, per tant, no creuen que es pugui establir el lligam que fixa el fiscal. Remarquen, a més, que això només són unes conclusions i que cal esperar la sentència ferma.