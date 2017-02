Ultimàtum del PSC al Govern sobre el cas Vidal: si demà no donen explicacions, demanaran una comissió d'investigació

Els socialistes donen l'última oportunitat al Govern perquè s'expliqui sobre el cas Vidal. Per aquest dimecres, està previst el que conseller d'Economia, Oriol Junqueras, doni explicacions sobre les declaracions de l'exjutge Santi Vidal durant la comissió d'Economia. El PSC, però, també ha demanat la compareixença del conseller d'Interior, Jordi Jané; el conseller de Justícia, Carles Mundó; la consellera de Governació, Meritxell Borràs, i del conseller d'Afers Institucionals, Raül Romeva, a la comissió d'Afers Institucionals.

La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, ha assegurat aquest dimarts en roda de premsa que a hores d'ara encara no han rebut resposta dels quatre consellers que volen que compareguin davant la comissió d'Afers Institucionals. Si no ho acaben fent o Junqueras no dona explicacions "clares sobre les dades fiscals dels catalans", demanaran una comissió d'investigació al Parlament.

Per Granados, les afirmacions de Vidal "marcaven un abans i un després" i eren d'una "gran gravetat", cosa que "exigia explicacions". La portaveu socialista també ha retret al Govern que la seva portaveu, Neus Munté, donés una informació "nul·la" sobre els informes sobre la secessió que el PSC va demanar.

C's també preveu demanar una comissió d'investigació

Una iniciativa que Ciutadans ja va anunciar fa unes setmanes i que aquest dimecres, el seu portaveu adjunt al Parlament, Fernando de Páramo, ha corroborat que continuen amb la voluntat de tirar endavant perquè no confien que Junqueras "tingui un atac de valentia i digui la veritat sobre el cas Vidal". A part dels quatre consellers que ha demanat el PSC que compareguin, C's també va demanar a la mesa del Parlament la compareixença de la vicepresidenta i portaveu del Govern, Neus Munté, i altres càrrecs públics com el director de l'Agència Tributària de Catalunya.

De Páramo també ha explicat en roda de premsa que han sol·licitat la compareixença de Puigdemont al ple del Parlament, però que Junts pel Sí i la CUP ho han impedit a la Junta de Portaveus. De totes maneres, la setmana que ve C's presentarà una moció al ple del Parlament per demanar que el president de la Generalitat comparegui per "donar la cara i contestar a les preguntes de l'oposició". La moció també demana que "no s'utilitzin les dades fiscals dels catalans per fer trampes i espiar-nos de forma il·legal i que es garanteixi que no es pressionarà a empreses perquè incompleixin les seves obligacions fiscals", ha explicat De Páramo.