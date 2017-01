Unió torna al banc dels acusats. El 25 de gener del 2013 l'Audiència de Barcelona va condemnar la formació per beneficiar-se de diners públics que havien de servir per fer cursos de formació a aturats en l'anomenat cas Pallerols. 4 anys després d'aquesta primera sentència, la formació democristiana afronta el seu segon judici. Aquesta vegada serà jutjada juntament amb diversos excàrrecs de la Fundació Catalunya Territori als quals la Fiscalia acusa de desviar diners al partit i perdonar-li despeses.

La Fiscalia considera que Unió, que es troba en concurs de creditors, va ingressar de manera irregular 200.000 euros a la caixa del partit via aquesta fundació i vol que la formació retorni 61.000 euros que encara no li hauria pagat. El principals acusats són tres exresponsables de la Fundació Catalunya Territori per als quals el ministeri públic demana fins a 17 anys de presó.

La tesi de la Fiscalia és que els tres processats van acabar pagant amb diners de la Fundació mitja dotzena de factures d'Unió per l'organització de diferents esdeveniments polítics i que sumaven uns 116.000 euros. Ho haurien fet a través d'un conglomerat d'empreses anomenat IMS, que no tenia cap activitat real i que s'hauria creat per obtenir diversos crèdits bancaris. L'exgerent d'Unió Josep Maria Núñez hauria sigut la persona que va encarregar el sistema de pagament, tot i que no el jutjaran perquè va morir l'abril del 2014.

D'altra banda, el fiscal considera que la fundació va perdonar a Unió a partir del 2005 les quotes de lloguer dels locals de Tarragona, Lleida i Tàrrega (Urgell) i que després els hi va vendre per sota del preu de mercat. En aquest cas el benefici per a la formació pujaria a més de 80.000 euros.