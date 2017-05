Unitat del sobiranisme en defensa de la mesa del Parlament

“Ens sentim tots jutjats, investigats i atacats”. Amb aquesta proclama el president del grup parlamentari de Junts pel Sí, Jordi Turull, expressava ahir el suport dels 62 diputats de la seva coalició a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i als membres de la mesa imputats per defensar el debat sobre el referèndum i la independència a la cambra, i que durant els pròxims dies hauran d’anar a declarar davant del jutge. Al costat de Turull hi havia també diputats de la CUP i de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), en una escenificació al parc de la Ciutadella del suport dels 83 diputats dels tres grups que estan en contra de la judicialització que estan patint els membres de la mesa. Per a Turull, aquest procés judicial corca els “pilars” de la inviolabilitat dels diputats en l’exercici de la seva llibertat d’expressió. “És un atac directe al valor més sagrat que té un Parlament”, va sentenciar Turull.

Junts pel Sí demana al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que, per “dignitat”, arxivi la causa i no participi en el que considera que és una intervenció del govern espanyol en el poder judicial.

Catalunya Sí que es Pot també va voler expressar el seu suport als investigats per mitjà del president del grup, Lluís Rabell, que va criticar la judicialització del procés d’independència. “És un problema polític i històric”, va afirmar, i va instar per enèsima vegada l’Estat a seure a negociar una consulta pactada. A parer seu, el procés contra Forcadell i els membres de la mesa, entre els quals hi ha Joan Josep Nuet, del seu mateix grup parlamentari, és jutjar abans d’hora el resultat d’un debat al Parlament. “Exigim la nul·litat del procediment i que es doni pas a l’acció política”, va dir el dirigent de l’espai dels comuns.

Des de la CUP també van mostrar la seva solidaritat amb els investigats, però els va demanar “fermesa”, tant als de la mesa com “als que vindran” quan es faci el referèndum. “No seran els últims”, va advertir el diputat Albert Botran. El cupaire va criticar l’estratègia de la “por i la divisió” de l’estat espanyol per frenar el referèndum i es va comprometre, a més, a tirar endavant la consulta.

Forcadell i Simó declaren dilluns

L’escenificació d’ahir es va produir just quan falten tres dies perquè la presidenta Forcadell i la vicepresidenta segona, Anna Simó, vagin a declarar al TSJC com a investigades per haver admès a tràmit diverses resolucions sobre el procés d’independència, entre les quals la resolució sobre el referèndum del debat de política general del mes d’octubre passat. Seran les primeres a anar a declarar, ja que divendres 12 de maig serà el torn del vicepresident primer, Lluís Corominas, i la secretària de la mesa, Ramona Barrufet. També Joan Josep Nuet (CSQP) està cridat a declarar com a investigat el 12 de juny.

Tant Forcadell com Simó han intentat fins a l’últim moment ajornar la declaració, però el jutge va desestimar ahir mateix el segon i últim recurs presentat. Forcadell havia al·legat que el termini per a les declaracions podia comportar “la vulneració del dret a la defensa i a un judici equitable”, i considerava que es podia fer una alteració del calendari de citacions “sense cap perjudici rellevant per a la instrucció, que ha sigut declarada complexa”. En la interlocutòria, però, l’alt tribunal considera que la citació no entorpeix les ocupacions habituals de les investigades i que per fer les citacions el tribunal ha tingut en compte una “interferència mínima” en l’activitat del Parlament i ha descartat els períodes ordinaris de sessions. A més, assenyala que les defenses han tingut prou temps per preparar-se la declaració i que “no hi ha raons jurídiques reals per oposar-se a l’assenyalament”.

Un cop ha quedat clar que hi hauran d’anar, el camí cap al TSJC dels membres de la mesa del Parlament es farà es companyia dels diputats de Junts pel Sí, la CUP i Catalunya Sí que es Pot, a més de la mobilització a les portes dels jutjats que les entitats promouen per als tres dies de declaracions. Un cop més el sobiranisme vol donar una resposta a les causes judicials contra el procés d’independència.