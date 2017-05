Unitat dels sobiranistes en suport a Forcadell: "Ens sentim tots jutjats i atacats"

“Ens sentim tots jutjats, investigats i atacats”. Amb aquesta proclama el president del grup parlamentari de Junts pel Sí, Jordi Turull, ha expressat el suport a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres de la Mesa en una escenificació al Parc de la Ciutadella amb els diputats de la CUP i Catalunya Sí que es Pot. Per a Turull el procés judicial contra els membres del Parlament és un “atac” a la democràcia i als “pilars” de la inviobilitat dels diputats en l'exercici de la seva llibertat d'expressió. “És un atac directe al valor més sagrat que té un Parlament", ha sentenciat Turull.

Junts pel Sí ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que per “dignitat” arxivi la causa i no participi en el que considera que és una intervenció del govern espanyol en el poder judicial. Ho ha fet amb els representants dels 83 diputats que donen suport al referèndum pactat.

Forcadell: "La democràcia està en joc"

També Catalunya Sí que es Pot ha expressat el seu suport a través del president del grup, Lluís Rabell, que ha criticat la judicialització del procés d’independència. “És un problema polític i històric”, ha assegurat instant l’estat espanyol a seure a negociar una consulta pactada. A parer seu, el procés contra Forcadell i els membres de la Mesa, entre els quals hi ha Joan Josep Nuet del seu grup parlamentari, és jutjar abans d’hora el resultat d’un debat al Parlament. “Exigim la nul·litat del procediment i que es doni pas a l’acció política”, ha assegurat el dirigent de l'espai dels 'comuns'.

Per la seva banda, la CUP també ha expressat el seu suport i solidaritat als investigats però ha demanat “fermesa” als encausats i també “als que vindran” per fer el referèndum. “No seran els últims”, ha avisat el diputat Albert Botran. El cupaire ha criticat l’estratègia de la “por i la divisió” de l’estat espanyol per frenar el referèndum i s’ha compromès a tirar endavant la consulta.