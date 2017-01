Urtasun acusa Junqueras de fer "els mateixos pressupostos que Mas"

El portaveu d' ICV i eurodiputat, Ernest Urtasun, ha obert el Consell Nacional del partit d'aquest dissabte carregant durament contra els pressupostos del Govern i, especialment, contra el titular d'Economia, el vicepresident Oriol Junqueras. Segons Urtasun, Junqueras "fa des d'un altre partit els mateixos pressupostos que Artur Mas en moltíssims àmbits". El portaveu ecosocialista ha criticat les polítiques en matèria fiscal i retreu al líder d'ERC que se situï "a la banda més neoliberal del debat en matèria fiscal, en lloc de fer polítiques a favor de la gent". En aquest sentit, Urtasun ha opinat que els comptes que el govern negocia amb la CUP "no responen a les necessitats socials del país" i ha reiterat el rebuig del grup parlamentari de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP) si no es canvien.

"Si Junqueras vol fer els pressupostos d'Artur Mas és el seu problema, però nosaltres hem vingut a construir una alternativa de país", ha etzibat. Segons Urtasun, els pressupostos haurien de ser una eina per combatre la pobresa, l'atur i l'exclusió i per aconseguir uns serveis públics que funcionin. Paradoxalment, assegura, les xifres del vicepresident d'Economia, Oriol Junqueras, "no preveuen una política d'ingressos sostinguts per fer les polítiques que necessita la gent". La proposta de CSQP passa per una reforma fiscal que asseguren querecaptaria 1.000 MEUR addicionals que afectarien "només" el 4% de la població més rica "si utilitzés el marge autonòmic de l'IRPF, l'impost de successions i l'impost de patrimoni".

El portaveu d'ICV també ha fet un repàs de quins han de ser el reptes polítics de la formació aquest 2017, destacant la construcció d'una alternativa política a Catalunya: "Molta gent espera que surti bé i tingui molt d'èxit". Urtasun també posa en l'agenda política el treball "amb unitat" per aconseguir un referèndum "efectiu i amb totes les garanties" que defineixi el futur polític de Catalunya.