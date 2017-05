Una delegació d'Els Verds parlarà de la consulta amb el Govern i el Pacte Nacional pel Referèndum

Una delegació d'eurodiputats d'Els Verds de diferents països, encapçalada per la líder al Parlament Europeu, Ska Keller, visitarà divendres vinent Barcelona per reunir-se amb el Govern i el Pacte Nacional pel Referèndum per parlar de la consulta que vol tirar endavant l'executiu català. Així ho ha explicat el coordinador d'ICV, David Cid, aquest dissabte, just abans de participar al Consell Nacional de la seva formació. "La idea és articular una agenda de reunions institucionals amb el Govern, l'Ajuntament de Barcelona, els grups parlamentaris, entitats socials i, per suposat, amb el Pacte Nacional pel Referèndum", ha detallat Cid.

Amb aquestes reunions organitzades per l'eurodiputat i portaveu d'ICV, els ecosocialistes pretenen, d'una banda, pressionar el govern espanyol perquè entengui que el referèndum és "l'única solució al conflicte" català, i de l'altra a l'executiu català perquè "busqui suports internacionals" i acudeixi a la Comissió de Venècia per validar la consulta. L'objectiu dels ecosocialistes catalans és que el Govern busqui suports internacionals al referèndum i per això, han decidit aportar la visió dels seus socis europeus favorables a la votació però que volen que es faci "amb garanties i reconeixement internacional".

Cid ha explicat que encara no tenen tancat quin membre del Govern exactament rebrà els eurodiputats, però afirma que la reunió tant amb l'executiu català com amb la resta d'agents socials i polítics estan garantides. "Animem al Govern a buscar aquests suports internacionals que són imprescindibles per fer el referèndum amb garanties i efectivitat", ha conclòs el coordinador d'ICV.

Aclarir com es farà "efectiu" el referèndum

D'altra banda, Cid no ha volgut polemitzar amb l'inici dels tràmits del Govern per a la compra d'urnes que podrien servir per al referèndum. En aquest sentit, el dirigent d'ICV ha preferit "agafar-se a les paraules de la consellera Meritxell Borràs i el vicepresident Oriol Junqueras, que diuen que la Generalitat té dret a tenir urnes per qualsevol procés electoral, i fins i tot parlen d'eleccions al Parlament". "No sé si hi ha intenció de convocar-les i estan pensant en això", ha ironitzat Cid.

Per ICV, però, el que resulta "més decisiu" és "com es posarà en marxa el referèndum, amb quines garanties, com es farà efectiu i amb quin reconeixement internacional". Uns elements que ha retret al Govern que no n'informi.