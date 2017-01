Vila aposta per Mas com a candidat del PDECat a les properes eleccions

La data de les eleccions catalanes quedarà lluny si la CUP, finalment, aprova els p ressupostos , però el debat sobre qui ha de ser el candidat a la Generalitat és molt viu al PDECat . El conseller de Cultura, Santi Vila, ha apostat en una entrevista a l'emissora lleidatana UA1 perquè el candidat sigui l'expresident de la Generalitat, Artur Mas.



"Som molts ciutadans els que creiem que algú com el president Mas seria un excel·lent candidat. Mai a la vida hauria d'haver passat el que va passar", ha dit Vila, en referència al pas al costat forçat per la CUP. "Va ser molt desgraciada, dissortada, i injusta, la sortida del president Mas al capdavant del nostre projecte polític".



"Ja veurem com evolucionen les coses", ha insistit Santi Vila. És el mateix missatge que el president de la Generalitat va enviar al PDECat . De portes endins, va assegurar que no es veia de candidat perquè cadascú té "la seva etapa", però no ho va descartar en funció de les necessitats del partit. Els ulls del PDECat es dirigeixen a Mas perquè l'actual president, Carles Puigdemont, ha descartat que es torni a presentar.