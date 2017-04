Viladrau convida als militars que fan maniobres al seu municipi a adherir-se al Pacte Nacional pel Referèndum

L' Ajuntament de Viladrau (Osona) ha emès un BAN per informar als veïns que des d'aquest dilluns i fins dimecres l'exèrcit espanyol farà exercicis militars als municipis de Viladrau, Arbúcies i Riells-Viabrea. Al comunicat -signat per l'alcaldessa, Margarida Feliu (ERC)-, s'informa que el consistori, juntament amb l'ANC de Viladrau, farà entrega al grup de 80 militars de fulletons informatius "per adherir-se al Pacte Nacional pel Referèndum".

L'alcaldessa ha afirmat que "en aquests moments importants per a tothom, la democràcia posa en el mateix cantó a tots els que hi creiem, tant els que estem a favor de la República Catalana, com els que no ho veuen clar". Per aquest motiu, e l comunicat insta els vilatans que aprofitin l'ocasió per parlar-hi i comentar-los que individualment es poden sumar al Pacte Nacional pel Referèndum "molt fàcilment" a través de la web de la campanya.

A través d'un company de consistori, Margarida Feliu es va assabentar divendres passat dels exercicis militars que un grup de 80 agents de l'exèrcit espanyol faria per la zona des d'aquest dilluns i fins dimecres. Feliu ha explicat que van rebre la notícia amb sorpresa, "i no ens agraden especialment aquest tipus de visites" i ha remarcat que els exercicis de l'exèrcit espanyol són tota una provocació de cara als ciutadans. "Si aquesta feina necessita la pràctica d'exercicis d'aquest tipus, que es busquin llocs que ja estiguin militaritzats".

Alguns dels veïns ja els han fet conèixer que de cap manera volien que els militars passessin per les seves propietats. L'alcaldessa ha volgut deixar clar que en el moment actual que viu el país, "en què Catalunya vol ser una república moderna", els exercicis militars són actuacions "anacròniques" tot i que ha recordat que les competències municipals no permeten prendre aquest tipus de mesures. Per aquest motiu, Feliu ha demanat als veïns que "ser el màxim de respectuosos amb qualsevol persona que visiti Viladrau.

L'alcaldessa ha explicat que com a consistori i per demostrar que Catalunya és un país de pau, "on els exèrcits no són ben bé un instrument que vagi en aquesta línia", aquest dilluns a dos quarts de nou del vespre s'ha convocat un ple extraordinari per sotmetre a votació l'adhesió del Viladrau als municipis desmilitaritzats que ja han aprovat poblacions com Celrà (Gironès). Previsiblement, la moció tirarà endavant amb els cinc vots de l'equip de govern (ERC i PDeCAT), tot i que faltarà per conèixer la posició que adopta la formació a l'oposició, els quatre regidors d'Alternativa.