El govern de Vilanova i la Geltrú mantindrà Neus Lloveras com a alcaldessa malgrat el nou equilibri de forces

El primer tinent d'alcalde de Vilanova i la Geltrú, el socialista Juan Luís Ruiz , ha assegurat aquest dijous que el fet de convertir-se en la força majoritària no comportarà més alteracions al cartipàs perquè s'estaria "deslegitimant les eleccions municipals" i, per tant, Neus Lloveras continuarà d'alcaldessa . Amb la sortida dels dos regidors -antics membres d'Unió-, PDECat es queda amb minoria (4 dels 25 regidors) i el PSC es converteix en amb el partit amb més força (5). En paral·lel , la CUP (5) amenaça amb una moció de l'oposició si no s'incorporen regidors d'altres grups al govern .

El socialista ha apuntat que els canvis al govern s'hauran de produir, però només "per adaptar el govern a la nova situació". Per la seva, l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, s'ha mostrat "absolutament sorpresa" per l'anunci dels dos regidors no adscrits -abans d'Unió- de deixar el govern i passar a l'oposició. En un comunicat, l'executiu desmenteix les declaracions en què denunciaven "opacitat i manca de comunicació" dins la coalició entre PSC i PDECat.

Lloveras ha assegurat que des que es va signar el pacte de govern s'ha treballat " en equip" i s'ha fet feina "positiva", desenvolupada en reunions per posar en comú els projectes. "Que quedi clar que hi ha hagut comunicació", s'ha defensat. L'alcaldessa ha explicat que només han rebut un correu de la regidora i que l' Ajuntament està comprovant si els cal més informació per tramitar els canvis. El govern vilanoví manté "la voluntat de continuar treballant" per la ciutat amb les polítiques necessàries que es van "acordar i aprovar" amb les forces polítiques al ple.

La CUP demana un canvi de rumb

Mentrestant, la CUP demana un " canvi de rumb" que impliqui a totes les forces polítiques, ja que "fa temps que el govern no té un projecte seriós i que cadascú va a la seva", ha explicat el portaveu dels anticapitalistes, Josep Maria Lloveras. A més, ha avisat que "o es fan passes per incorporar regidors d'altres grups, o des de l'oposició es promourà una moció de censura". El partit proposa agrupar la " majoria alternativa" configurada per CUP (5), ERC (4) i Som VGN (2) perquè així superarien el nombre de regidors a l'equip de govern.

La principal força de l'oposició de govern comparteix l'opinió de Llorens i Montes sobre l'executiu vilanoví " desgovern, absència de transparència, falta de rumb i de projecte per a la ciutat" i proposa un govern actiu amb més "propostes concretes" que impulsin polítiques econòmiques, socials, culturals i de participació democràtica. "Els dos darrers anys, Vilanova ha perdut temps amb un govern aturat", asseguren.