El govern de Vilanova i la Geltrú perd els dos regidors designats per Unió

Crisi al govern municipal de l' Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Garraf). Dos dels sis regidors del grup principal del govern (PDECat) han anunciat que marxen i es queden com a regidors sense cartera. Es tracta d' Ariadna Llorens i David Montes, que eren els dos regidors d'Unió quan el 2015 es van presentar a les llistes encara com a CiU, tot i que actualment no militaven a cap partit.

En declaracions al Diari de Vilanova, Montes i Llorens consideren que la coalició de govern entre PSC i PDECat és "internament opac", que no hi ha debat intern i afirmen que "no hem pogut treballar" perquè les seves idees no han estat escoltades.

Amb la seva marxa, el grup de govern es queden encara amb més minoria que abans, amb 9 regidors de 25, tot i que ara són els socialistes els que tenen més força (5), mentre que els antics convergents s'han quedat amb 4.

Aquesta situació deixa a l'aire el futur de Neus Lloveras, l'alcaldessa de Vilanova, i també presidenta de l' Associació de Municipis Independentistes (AMI).