Vuit dels onze cercles de Podem Barcelona reclamen canviar Bertomeu com a secretari general

La majoria dels cercles de Podem de Barcelona, vuit d'onze, reclamen fer fora Marc Bertomeu com a secretari general de la formació de la capital catalana i escollir un nou Consell Ciutadà, que actua d'executiva. Bertomeu és membre de l'executiva de Catalunya en Comú i bona part dels nuclis consideren que aquesta doble condició no és compatible després que Podem declinés formar part del nou partit del comuns.

Així ho han decidit els nuclis a la reunió que han celebrat aquest cap de setmana i ho ha fet públic avui en roda de premsa la secretària de feminismes i coordinació interna de Podem Catalunya, Noelia Bail, que ha assegurat que la direcció del partit no es posiciona i només vetllarà perquè es compleixin "les formalitats" necessàries en tot el procés.

El següent pas d'aquests cercles és tornar a reunir-se properament per decidir si forcen una assemblea del partit a Barcelona per formalitzar aquesta petició de dimissió a Bertomeu i per renovar el Consell Ciutadà.



Bertomeu va ser acomiadat com a assesor del grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot al Parlament, coalició on s'integra Podem i el seu secretari general a Catalunya, Albano Dante Fachin. Abans del seu acomiadament, Bertomeu s'havia mostrat partidari que Podem s'integrés al nou partit dels comuns, Catalunya en Comú, en un posicionament que va topar amb la del mateix Fachin, que s'oposava a la integració.