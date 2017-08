El 'The Wall Street Journal' afirma que "Catalunya pot governar independentment de Madrid"

El diari ' The Wall Street Journal' ha publicat un article en l'edició digital d'aquest dimarts en què afirma que la crisi provocada pels atemptats de la setmana passada a les Rambles i a Cambrils ha estat una "ocasió" per a Catalunya per demostrar que pot governar "independentment de Madrid". El rotatiu posa de manifest que ha estat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, "la figura pública dominant" que ha liderat la resposta als atacs.

En aquest sentit, el diari ha subratllat que va ser el president de la Generalitat qui "va fer l'anunci, transmès en directe per la televisió nacional, que la policia catalana havia disparat i matat l'únic terrorista que quedava". En l'article, es posen diversos casos en què, segons expliquen, el Govern va actuar com un Estat i cita, per exemple, el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, que va rebre els representants de França i Alemanya.

El rotatiu nord-americà també explica el cas en què el ministre d'Afers Exteriors, Juan Ignacio Zoido, va explicar dissabte que la cèl·lula jihadista que havia actuat a Barcelona i Cambrils estava desarticulada. El conseller d'Interior, Joaquim Forn, va sortir poc després a desmentir aquesta informació i va explicar que el grup quedaria neutralitzat quan tots els membres fossin arrestats –dissabte la policia encara no havia localitzat, per exemple, Younes Abouyaaqoub.

"Les autoritats catalanes també van emfatitzar el seu sentit d'escissió d'Espanya", assegura el mitjà, "quan el govern va distingir entre els catalans i els espanyols a la llista de nacionalitats de les víctimes dels atacs".

El rotatiu assegura que es desconeix l'impacte que els atemptats poden tenir en el referèndum de l'1 d'octubre, així com en la resposta de Madrid a la votació: "Alguns catalans es podrien sentir més espanyols després dels atemptats", el pitjor a Espanya des de 2004. En canvi, altra gent "es pot enorgullir de l'habilitat de les seves forces de seguretat per capturar o matar tots els terroristes". Segons un expert citat pel mitjà, l'actuació policial "podria significar quelcom com ara 'Ja som un Estat, tenim una policia que funciona'".