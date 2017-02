García Albiol: "El referèndum no forma part de les prioritats dels catalans"

El coordinador general del Partit Popular de Catalunya, Xavier García Albiol, ha assegurat aquest dimarts, en una entrevista a 'Los Desayunos' de TVE, que el referèndum "no forma part de les prioritats dels catalans". "El sacrifici de les famílies ha permès que Espanya ara tingui uns comptes equilibrats", ha dit, assegurant que la voluntat del govern espanyol és pactar amb Catalunya "com invertim aquests diners". El govern de Catalunya, però "condiciona qualsevol tipus d'acord a un referèndum", ha lamentat, un tema que "no vol la majoria dels catalans".

"Veig els debats que es plantegen al Parlament de Catalunya, absolutament allunyats de la realitat", ha criticat, "i veig que la Generalitat es dedica a governar només per a la meitat de catalans que són independentistes": "Hi ha autònoms, nens que estan estudiant en barracons", ha recordat, assegurant que "el debat de la independència de Catalunya no neix de baix, sinó que el provoquen les elits, i hi van posant benzina per mantenir-lo".

En aquest sentit, Albiol ha estat preguntat sobre per què la majoria de catalans no independentistes que ell defensa que existeix no es manifesta massivament. "Perquè és molt difícil en segon quins ambients dir que no ets independentista", ha respost: "a Catalunya la Generalitat ha creat un discurs socio-mediàtic molt important. Es dedica a regar amb centenars de milers d'euros les entitats pròximes a l'independentisme", ha afirmat.

Durant l'entrevista, el popular ha tornat a negar que el govern espanyol estigui portant a terme "reunions secretes" amb la Generalitat, com va dir el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo.

Albiol ha defensat, en un altre sentit, el president de Múrcia, Pedro Antonio Sánchez, que el proper dia 6 declararà en qualitat d'investigat pel cas Auditori, pels presumptes delictes de prevaricació continuada, frau, falsedat en document oficial i malversació de cabals públics. "Això li ve de quan era alcalde, i un alcalde signa moltíssims decrets, els has de llegir en diagonal, i si tenen la signatura del tècnic, l'interventor i el secretari, signes. Et pots equivocar, però aquí ningú s'ha emportat diners. Si hi ha responsabilitat per algun error, ho veurem. Però el que em sembla injust i irresponsable és que s'estigui exigint que dimiteixi per un error".