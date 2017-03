Xuclà i Campuzano, el tàndem que rellevarà Homs com a veu del PDECat al Congrés

Jordi Xuclà i Carles Campuzano. Aquest serà el tàndem que rellevarà Francesc Homs com a veu del Partit Demòcrata (PDECat) al Congrés. En un comunicat, la formació ha resolt aquest divendres la incògnita que planava sobre el grup després que el fins ara portaveu del PDECat fos expulsat dimecres de la cambra baixa en compliment de la sentència del Tribunal Suprem sobre el 9-N per la qual se l'inhabilita durant un any i un mes.

Xuclà i Campuzano seran, doncs, els encarregats de liderar el grup del PDECat al Congrés en els propers mesos. Una bicefàlia amb què la formació aspira a potenciar el seu perfil ideològic a Madrid malgrat estar relegats al Grup Mixt. La direcció -la decisió ha estat presa des de Barcelona per la coordinadora general, Marta Pascal, i el coordinador d'organització, David Bonvehí- aposta així per dos perfils amb experiència a les Corts per afrontar el que queda de legislatura a Madrid.

Tant Pascal com Bonvehí s'han reunit aquest divendres a la tarda amb els diputats a Madrid per comunicar-los la decisió. La tria de Xuclà i Campuzano és una decisió salomònica que es complementarà, a més, amb la designació de Ferran Bel com a portaveu econòmic i una major preponderància de la figura del senador Josep Lluís Cleries.

La decisió serveix també per garantir la tranquil·litat a Madrid. El nomenant d'un substitut per a Homs havia generat cert debat dins del grup al Congrés. Tot i que la majoria dels diputats donaven per fet que el nou portaveu seria Carles Campuzano, en les últimes setmanes ja s'havia especulat amb altres noms com el de Xuclà, Ferran Bel o, en menor mesura, Míriam Nogueras.

De fet, dilluns en una reunió dels diputats al Congrés a la seu del PDECat a Barcelona, el mateix Homs comentava als seus companys que considerava que "el més natural" era que el seu substitut fos Campuzano. Finalment, el de Vilanova i la Geltrú serà el portaveu però compartirà protagonisme amb Jordi Xuclà, que ha estat designat "coordinador dels diputats".

Xuclà havia aparegut fins i tot a les travesses per ser el nou portaveu, tot i que molts descartaven perquè els seus compromisos internacionals li dificultaven la gestió del dia a dia d'un grup parlamentari a Madrid. Segons fonts del partit, el perfil de Campuzano -alineat amb el sector més socialdemòcrata del partit -del que també formen part el conseller de Territori, Josep Rull, i l'alcaldessa de Sant Cugat i presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa- no acabava de generar consens ni en la direcció ni entre el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'expresident Artur Mas.

Rebuig a la inhabilitació d'Homs

Mentre el partit avança en la seva substitució, Homs -que dimecres va haver de deixar el Congrés i ja va tornar a casa seva a Taradell- farà un acte dimarts al Col·legi de Periodistes de Catalunya en què -acompanyat de representants del PDECat, d'ERC i dels comuns- anunciarà què pensa fer a partir d'ara.

En el comunicat, el PDECat reitera el seu rebuig a la sentència que inhabilita Francesc Homs, i "deplora profundament" el "judici polític" contra l'exconseller i ja exportaveu del PDECat al Congrés.