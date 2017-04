Zapatero diu que a Catalunya hi ha prejudicis sobre Susana Díaz perquè és dona i andalusa

L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha denunciat aquest matí a Barcelona els prejudicis que hi ha a Catalunya sobre Susana Díaz i ha relacionat aquesta visió negativa amb el fet que la candidata a liderar el PSOE sigui dona i andalusa.

"Normalment hi ha hagut candidats socialistes, i poques candidates a la secretaria general. I he pogut constatar que quan hi ha una candidata es té en compte l'origen. Ja va passar amb Carme Chacón, que era catalana, i era un problema. Ara passa amb Susana Díaz, que és andalusa, i és un problema. Pero, oh! Quina casualitat! Mai vaig veure que amb Felipe González, amb Alfredo Pérez Rubalcaba o amb mi es posés a com problema ser Lleó, Cantàbria o Sevilla", ha afegit.

Tot i que l'exlíder del PSOE ha deixat clar que els prejudicis sobre Díaz no existeixen al PSC, el secretari d'organització, Salvador Illa, ha respost minuts després a les seves declaracions: "El PSC no té prejudicis contra ningú i a Catalunya, a aquestes alçades, no hi ha prejudicis contra ningú".

Zapatero, que aquest vespre protagonitzarà a la seu del PSC un col·loqui amb el diputat Eduardo Madina en suport a Díaz, ha expressat el seu "ple convenciment que el futur per a una cohesió territorial a l'Estat passa pel "lideratge polític" de la 'baronessa' al PSOE. "Seria incapaç de donar suport a algú que no tingués una idea clara però coherent de l' Espanya plural i de la diversitat", ha sentenciat.

Entre els elogis que ha dedicat a la presidenta andalusa, un d'ells ha estat la "coherència", la qual -ha dit- es necessària per fer creïble un projecte polític. "Ningú et podrà creure suficient si allò que defensaves en un moment no ho defenses anys després", ha afirmat.