Zapatero i Madina faran campanya per Díaz a Catalunya

Susana Díaz posarà tota la carn a la graella per convertir-se en la pròxima líder del PSOE. Conscient que compta amb el favor de la vella guàrdia, el seu objectiu és maximitzar el suport de la militància en tots els territoris de l’Estat, començant per Catalunya. La presidenta andalusa fa setmanes que es coordina amb el seu grup de suport al PSC -on Pedro Sánchez parteix com a clar favorit-, però a partir d’aquest diumenge -quan presentarà oficialment la seva candidatura a les primàries- la baronessa redoblarà els seus esforços per guanyar-se els socialistes catalans. I no ho farà sola: l’expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i el dirigent basc Eduardo Madina també faran campanya per ella a Catalunya, segons expliquen a l’ARA fonts del seu equip sobre el terreny.

Les mateixes fonts avancen que Díaz farà dos actes a Barcelona, els dies 6 i 26 d’abril, i que al llarg de la campanya trepitjarà les quatre demarcacions catalanes. No està clar si en aquests mítings l’acompanyaran Zapatero i Madina, però des del grup de suport a la presidenta andalusa asseguren que tant l’un com l’altre faran “actes pel territori”. Caldrà veure quin és l’efecte de la seva presència sobre les bases del PSC, on encara cou la reforma exprés de la Constitució que l’expresident espanyol va impulsar amb el PP l’any 2011 i el fet que Madina s’alineés amb els que van fer caure Pedro Sánchez a l’octubre.

Un històric del PSC favorable a Díaz es mostra convençut que Zapatero encara compta amb un “apreci bastant ampli” al partit i que ajudarà a trencar “clixés” sobre la baronessa. “La seva presència pot consolidar suports i convèncer els contraris”, afegeix. Sobre Madina, afirma que, malgrat tot, té “un perfil que cau bé”, i recorda que el dirigent basc va guanyar les primàries a Catalunya el 2014, quan Pedro Sánchez es va convertir en secretari general del PSOE.

Trobades virtuals amb el PSC

Els dos suports estrella de la presidenta andalusa a Catalunya, però, no són l’única arma de la seva candidatura per fer forat al PSC. El seu equip explica que Díaz mantindrà xerrades amb militants a través de videoconferències a les agrupacions. L’objectiu és que les bases puguin parlar directament amb ella i fer-li preguntes en un format molt més íntim que el dels mítings. De moment s’han fet proves d’aquestes trobades virtuals amb petits grups de militants, però abans de Setmana Santa es podrien multiplicar arreu del territori. El que calgui per remuntar en una cursa en què la victòria de Sánchez es dona per feta.

Des de l’equip català de l’exsecretari general admeten que els susanistes poden guanyar terreny, però deixen clar que Díaz no té opcions de quedar en primer lloc. Sánchez podrà demostrar la seva força en un acte a Barcelona el 22 d’abril, en el qual s’espera reunir fins a 1.500 persones. Amb ell no hi haurà grans figures del PSOE, però sí que tindrà els suports de la secretària de política municipal del PSC, Núria Parlon, i l’exalcalde de Barcelona Jordi Hereu, que està previst que intervinguin en l’acte. Es preveu que el candidat també sigui a la capital catalana el dia de Sant Jordi, però encara no ha tancat cap acte.

El més actiu a Catalunya, però, serà Patxi López. Ja es va reunir amb militants del PSC a principis de març, i aquest dissabte farà campanya a Girona en un míting amb el diputat Rafel Bruguera. Poc després, el 30 de març, visitarà la federació de Barcelona de la mà de la regidora Montserrat Ballarín, i a finals d’abril visitarà Lleida i Tarragona. La campanya de l’exlehendakari a Catalunya serà de “picar pedra”, explica un dirigent favorable a ell, que deixa clar que López no té la mateixa capacitat mobilitzadora que els seus rivals. “Farem de la seva necessitat una virtut. Abans de la recollida d’avals ja haurà visitat les federacions més importants”, conclou.