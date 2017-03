Zapatero: "Els referèndums no són la solució. Qui trenca es trenca"

José Luis Rodríguez Zapatero està disposat a fer el que calgui perquè Susana Díaz sigui la pròxima secretària general del PSOE. Avui ha concedit la primera entrevista en 12 anys a Onda Cero per fer-li una campanya aferrissada, a només 6 dies perquè la presidenta andalusa anunciï finalment la seva candidatura a liderar el partit en un acte a Madrid diumenge amb la plana major de l'aparell de la formació, inclòs l'expresident socialista.

Zapatero ha defensat que Díaz "té més fusta de líder" i ha retret a Pedro Sánchez que no "defensi el llegat del PSOE -tant el seu com el de Felipe González- sense complexos", com sí que fa la presidenta andalusa. "Susana Díaz té molt bones condicions per liderar el PSOE", ha afegit. Ferraz ha rehabilitat l'expresident socialista els últims mesos, després que Sánchez l'intentés amagar en les últimes dues campanyes electorals per no recordar el llegat de la crisi ni el pacte amb el PP per a la reforma exprés de la Constitució.

El líder socialista ha lloat que Díaz fes un reconeixement a la seva tasca en la presa de possessió del càrrec com a presidenta d'Andalusia el 2015. Creu que ser afectuós amb la història del partit "dona seguretat" i ha comparat la 'baronessa' amb Martin Schulz a Alemanya. "No és fàcil abstenir-se, però he de dir que a Alemanya estem governant en coalició amb la CDU i apareix un nou líder a l'SPD que creix 10 punts en dos mesos i està a punt de guanyar Merkel", ha dit sobre el que pot passar amb el PSOE si la presidenta andalusa és la pròxima secretària general del partit.

"S'ha d'assumir amb humilitat els resultats electorals. Això és l'important" José Luis Rodríguez Zapatero Expresident del govern espanyol

De fet, ha defensat que Sánchez hauria d'haver assumit des d'un principi els resultats i que ell ja estava convençut que després del 20-D anaven a repetició d'eleccions, perquè sumar amb Podem i Ciutadans i "formar una majoria amb qui vol acabar amb el govern d'Espanya [els partits independentistes]" era impossible.

Tornar a l'Estatut

Sobre el procés, Zapatero ha tornat a defensar la seva via: tornar a l'Estatut anterior a la sentència. En ser preguntat sobre la carta conjunta que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, firmen avui a 'El País', ha assegurat que "l'única manera d'arribar a un acord polític és que cadascú, govern espanyol i independentistes, renunciïn al seu programa de màxims". L'expresident espanyol creu que la carta té una trampa perquè demana seure a dialogar però sense renunciar al referèndum. "Ja sabem que els referèndums no són la solució a aquests grans conflictes, i ho hem vist amb el Brexit i Escòcia. Perquè qui trenca es trenca", ha reblat.

Zapatero considera que els referèndums no fan més que dividir la gent i obrir la porta a un "debat infinit" perquè qui perd vol la "revenja". La solució per a l'expresident espanyol: " Els independentistes han d'assumir una segona opció i els partits estatals plantejar un pla de diàleg que sigui una opció nova per a Catalunya". Creu que la meta "al final del camí" hauria de ser la reforma constitucional, però que abans es poden fer moltes coses concretes tornant al moment de l'arrel del problema: la sentència de l'Estatut.

Rubalcaba critica el clam de Puigdemont i Junqueras

Més contundent ha estat l'exsecretari general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba sobre la carta de Puigdemont i Junqueras. En una entrevista a la SER, ha criticat que la Generalitat demani diàleg però incompleixi la llei no admetent els requeriments del Tribunal Constitucional (TC) i canviant el reglament del Parlament per aprovar una llei de desconnexió. "Demano diàleg -ha dit Rubalcaba- però si el TC diu això, jo no compleixo: és una forma peculiar [...]. Dialogarem perquè vull que em donis el que jo vull, i si no m'ho dones ja saps que ho faré en qualsevol cas, et posis com et posis... Home, això és peculiar", ha dit.