Zoido nega l'existència de cap operació Catalunya dins la Policia Nacional

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, té dubtes sobre qui va ser el responsable de gravar la conversa que van mantenir el 2014 el seu antecessor, Jorge Fernández Díaz, i el llavors responsable de l' Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, al despatx del ministre. "Si s'hagués sabut", ha dit sobre qui va gravar Fernández Díaz, "hauria tingut unes conseqüències jurídiques, però és que sembla que no es va saber qui va ser".

En una entrevista a Onda Cero recollida per Europa Press, Zoido ha assegurat que ara no existeix cap sistema d'enregistrament al despatx oficial del ministre de l'Interior, però que "no sap si n'hi ha hagut o no n'hi ha hagut" en el passat.

Com ja va dir la setmana passada, Zoido ha insistit que l'enregistrament "no existeix" a Interior. "Desconec què va passar. Si hi ha dues versions, em quedo amb la de Fernández Díaz", ha comentat abans d'afegir que no "ha tingut ni la curiositat de veure què deia" la recerca interna que es va enviar a la Fiscalia. Amb el seu antecessor, ha dit, hi parla principalment per interessar-se pel seu estat de salut, després d'haver superat un càncer.

"Aquí no existeix cap Fiscalia que afini"

En aquest sentit, ha sostingut que "no ha conegut i que li estranya molt" que hi hagués una sèrie d'agents de la Policia encarregats d'allò que s'ha conegut com a operació Catalunya, amb l'objectiu de contrarestar els plans independentistes. "Aquí no existeix cap Fiscalia que afini", ha precisat abans de subratllar que "la Policia no està al servei de cap partit".

"Davant la notícia d'un diari digital, jo també he llegit que l'aleshores ministre de l'Interior negava els fets", ha comentat Zoido en ser preguntat per la informació del diari 'El Independendiente' que assenyala que va ser Fernández Díaz qui va autoritzar que es gravés la seva entrevista amb Daniel de Alfonso.

Per això, l'exdirector adjunt operatiu (DAO) de la Policia Eugenio Pino va encarregar al responsable de la Unitat Central de Suport Operatiu (UCAO), Enrique García Castaño, que li facilités una minigravadora.

Zoido ha repetit diversos cops que "creu en la paraula" de Fernández Díaz i ha recordat que aquest cas va ser arxivat tant per la Fiscalia com pel Tribunal Suprem. "Convé mirar cap endavant perquè res del que s'ha denunciat s'ha tingut en compte. Deixem-ho en un capítol molt desagradable", ha demanat el ministre.

9-N

Juan Ignacio Zoido creu que els independentistes catalans van cometre l'"error" de no entendre que la consulta sobiranista del 9 de novembre del 2014 no va reflectir el resultat que ells haurien volgut inicialment.

Assegura que no va ser un error permetre aquella consulta, sinó que van ser els independentistes els que, a més de convocar una consulta prohibida pel Tribunal Constitucional, van cometre aquest error d'interpretació. "Van fer en el seu moment un referèndum que estava prohibit pel Tribunal Constitucional i haurem de seguir emparant-nos en la llei perquè no segueixi aquesta deriva d'incompliment de la llei", ha assenyalat.

I és que Zoido ha resumit el pla del govern espanyol per a Catalunya en un " diàleg per fer entrar en raó qui vol abandonar la llei" i "aplicar amb fermesa la llei en el supòsit d'aquells que mitjançant el diàleg no recapacitin i s'obstinin a dur a terme mesures clarament il·legals, com ara un referèndum".

En aquesta línia, ha insistit que un referèndum no pot ser autoritzat pel president del govern espanyol, Mariano Rajoy, sinó que ha d'"autoritzar-lo el poble espanyol" i aquest no l'autoritza. Així, ha apostat per dialogar i treballar i ha destacat que així ho fa l' administració central en l'àmbit de les seves competències i amb diàleg amb la Generalitat.