Junqueras demana ajuda als que volen votar 'no' a la independència per poder celebrar el referèndum

ERC ha demanat aquest dissabte ajuda als contraris a la independència per fer possible el referèndum. "Tots els que volen votar no són dels nostres, i nosaltres d'ells, perquè compartim amb ells la voluntat de votar", ha dit el president del partit i vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, en el primer acte de la campanya dels republicans pel 'sí'. I ha afegit: "Ens oferim un cop més i cada dia a tots aquells que volen votar no perquè puguin votar no i els demanem que ens ajudin".

Junqueras, que ha centrat gran part del seu discurs en defensar la independència com a mitjà per posar el futur dels catalans "en les seves pròpies mans", ha reivindicat sobretot la importància de votar. "Quan diuen que no ens volen deixar votar, ens diuen que la nostra opinió els importa un rave!", s'ha queixat davant les nombroses persones que l'escoltaven sota el sol als Jardins Josep Trueta del Poblenou.

El líder del grup municipal d' ERC a Barcelona, Alfred Bosch, que ha intervingut abans de Junqueras, ha cridat directament els comuns a sumar-se sense reserves al compromís per a la celebració del referèndum i ha llançat un missatge a l'alcaldessa de Barcelona: " Ada colau, obre els col·legis. Volem votar i sé que tu també vols votar i vols que es voti. Acompanya'ns!", ha cridat entre grans aplaudiments.

Abans de Bosch han intervingut republicans del món municipal, com l'alcalde de Sabadell, Juli Fernández, i representants de les JERC. "El que busquem és defensar la dignitat de la nostra gent i els seus drets", ha clamat Fernández, que ha defensat la independència perquè els ajuntaments puguin decidir sobre habitatge, infraestructures o pobresa energètica.

Tot i que aquest ha estat el primer acte, els republicans ja van donar aquest divendres el tret de sortida de la seva campanya amb una enganxada simbòlica de cartells a prop de la seva seu nacional, poc després del l'acte central del Pacte Nacional pel Referèndum. "Aquesta precampanya no és només un sí o un no a la independència. Avui diem moltes vegades sí, a tenir més oportunitats, a un futur més digne, a un habitatge digne i a les infraestructures que ens mereixem", va explicar la secretària general del partit, Marta Rovira, i el portaveu republicà, Sergi Sabrià, va afegir: " La independència és imprescindible per construir un futur millor".

ERC, que va reservar un milió d'euros del pressupost per a la campanya del 'sí', preveu organitzar un centenar d'actes arreu del territori durant els propers mesos. L'objectiu, però, és sumar-se en una campanya unitària pel 'sí', que haurà d'unir a partits i entitats quan s'apropi la data del referèndum. De moment, com els republicans, el PDECat, Demòcrates i la CUP també fan campanyes pròpies.