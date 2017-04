Sánchez es compromet amb la proposta federalista del PSC i defensa que Catalunya és una nació

Pedro Sánchez sap que al PSC té un dels grans suports per tornar a la secretaria general del PSOE. És per això que aquest migdia, en el seu primer acte a Catalunya com a candidat a les primàries, s'ha desfet en elogis cap als socialistes catalans, als qual ha agraït la seva "fidelitat". També la de Miquel Iceta que, malgrat mantenir-se neutral en la cursa per liderar Ferraz, l'escoltava des de les primeres files a l'espai habilitat a la Fabra i Coats, al cor de Sant Andreu.

"Em sento molt identificat amb la proposta federalista del PSC. Cal reconèixer Catalunya com a nació", ha afirmat el candidat, que aquest mateix diumenge, en una entrevista a 'La Vanguardia', ja havia afirmat que "Espanya és una nació de nacions amb l'única sobirania del conjunt del poble espanyol". Sánchez ha defensat la reforma constitucional com a solució al conflicte entre Catalunya i l'Estat, però ha afegit que, fins que aquesta no sigui possible, cal " derogar les lleis que lesionen l'autogovern català", com la Lomce, ha exemplificat. El candidat madrileny, que passarà el Sant Jordi a Catalunya, ha recomanat el darrer llibre d'Iceta, on proposa la inclusió d'una disposició addicional a la Constitució per reconèixer la singularitat de Catalunya.

En aquestes primàries "ens juguem que el PSOE torni a ser aliat de Catalunya", ha afirmat Carlos Ruiz, alcalde de Viladecans i coordinador de la campanya de Sánchez al PSC. La presència de Pedro Sánchez a Catalunya ha despertat una gran expectació. El seu equip calcula que a l'acte d'aquest migdia hi han assistit 2.600 persones. Només del Baix Llobregat -la federació més nombrosa- ja hi ha unes 500 persones, que han vingut a la capital catalana en 6 autocars i cotxes particulars. La dada és un reflex de les passions que aixeca l'exsecretari general entre les bases dels socialistes catalans. "Algú dubta que Catalunya està amb Pedro? Algú ho pot dubtar?", ha cridat Ruiz, en veure el míting ple.

La militància del PSC encara està dolguda per l'abstenció del PSOE a la investidura de Mariano Rajoy i el defenestrament de Sánchez, abanderat de l'oposició -juntament amb el PSC- a un nou govern del PP. I aquesta és el principal actiu de campanya del candidat madrileny, que ha transformat el lema 'no és no' a Rajoy amb un 'sí és sí' al seu lideratge a Ferraz. "El respecte per al partit i l'orgull no és patrimoni dels dirigents, sinó de la militància", ha dit Sánchez, que ha disparat contra la seva principal rival, Susana Díaz: "Hi ha companys que es creuen que són tot el PSOE. Tinc els meus dubtes: crec que és el 0%", ha dit en referència al lema de campanya de la presidenta andalusa (100% PSOE).

L'exsecretari general ha fet una crida a la unitat del socialisme després de les primàries, advertint que " l’adversari està fora, és la dreta i els poder econòmics que la sustenten", però ha carregat durament contra l'abstenció del PSOE a la investidura del president espanyol: "Ens ha portat a ser un partit en terra de ningú". Sánchez també ha estat molt crític amb les veus que criden a una gran coalició PP-PSOE, la qual -ha dit- seria una gran "contradicció" amb la història i els valors del socialisme.

Partidari de les aliances amb forces progressistes, el candidat ha negat que el seu objectiu sigui 'podemitzar' el partit. I ho ha fet amb un nou dard cap a Díaz i la gestora: "A veure qui defensa més l' autonomia del projecte socialista. Vaig posar una sèrie de condicions a Pablo Iglesias [per formar govern a l'Estat] que no va acceptar, i altres van donar suport a Mariano Rajoy gratis. Jo no vull girar a l’esquerra, sinó que el PSOE torni a ser el partit de l’esquerra".

"No podem defensar la democràcia fent president Mariano Rajoy i la seva colla de corruptes", hi ha coincidit l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, entre grans aplaudiments. "Tu vas renunciar a tot per defensar els principis. I altres es van aferrar al càrrec i van sacrificar els principis", ha dit a Sánchez l'exalcalde de Barcelona Jordi Hereu, molt contundent en el seu discurs. En l'acte, en el qual han assistit diversos alcaldes i dirigents del PSC, també ha intervingut Sílvia Paneque, portaveu del partit a l'Ajuntament de Girona.

Qui no ha parlat ni fet cap declaració ha estat Iceta. Tot i que va ser el baró socialista que més va defensar Sánchez ara fa set mesos, la distància amb l'exsecretari general s'ha fet evident des que va esclatar la crisi entre el PSOE els socialistes catalans pel vot diferenciat a la investidura del president espanyol. Un cop resolta, amb un acord bilateral entre els dos partits, no hi ha hagut un nou acostament. Iceta s'esforça a tenir una relació equidistant entre ell, Susana Díaz i Patxi López per assegurar-se que el PSC tindrà un bon tracte amb el futur líder a Ferraz. Així com aquest diumenge ha assistit a l'acte a Sant Andreu, dimecres que ve presentarà una acte de la presidenta andalusa organitzat per Barcelona Tribuna també a Barcelona.