EN DIRECTE: Acte del PSC en record de Carme Chacón

El PSC celebra aquest dimecres al vespre un multitudinari acte a la Fira de Barcelona en record de Carme Chacón, deu dies després de la seva mort. Un homenatge transversal en el qual coincideixen els tres precandidats a les primàries del PSOE - Pedro Sánchez, Susana Díaz i Patxi López- i que reuneix representants socialistes catalans i de l'Estat i dirigents diverses forces polítiques, així com personalitats del món cultural, sindical, jurídic i acadèmic i els familiars i amics de l'exministra de Defensa.

Les intervencions a l'acte, que es preveu d'una hora i mitja i que presenta Xavier Sardà, arrenquen amb la de l'alcaldessa d'Esplugues de Llobregat -lloc on va néixer i exercir de regidora Chacón-, Pilar Díaz, i la de diputat al Congrés i amic personal de l'exministra José Zaragoza, i continuen amb les del cineasta i escriptor David Trueba, l'ex cap de l'Estat Major durant l'etapa de Chacón com a ministra, Julio Rodríguez, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, o l'ex vicepresidenta del govern Maria Teresa Fernández de la Vega, entre d'altres. Les últimes paraules seran de l'ex president del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i de la germana i el cunyat de Chacón, Mireia Chacón i Xavier Tàpia.

"La Carme sempre omplia pavellons i estadis, i avui, desgraciadament, els torna a omplir", ha dit Pilar Díaz, en veure el pavelló 2 de la Fira de Barcelona ple, amb molta gent que ha hagut de seguir l'acte de peu. L'alcaldessa ha destacat de Chacón que era una "bona persona, lleial" i que "serà recordada per tots, per la gent d’esquerres i la de dretes [...] per la d’un pensament i per la de l’altre". Zaragoza ha afegit: "En els últims temps, la Carme i jo sempre discutíem molt. I sempre acabava de la mateixa manera. 'Estas segura? Sí. I jo responia: doncs llavors, t’acompanyo".

L'acte, de fet, ha estat molt transversal. Més enllà dels dirigents i militants socialistes, hi han assistit la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau i la portaveu del Govern, Neus Munté, però també nombrosos representants dels principals partits polítics a Catalunya, com Marta Pascal (PDECat), Jordi Turull (PDECat), Inés Arrimadas (C's), José Maria Espejo Saavedra (C's), Lluís Rabell (CSQP), Ernest Urtasun (ICV) o Alícia Sánchez Camacho (PP). Representant el món de la cultura hi han assistit personalitats com Trueba o el cantautor Joan Manuel Serrat.

Carme Chacón va morir a Madrid el passat diumenge 9 d'abril. El cos de l’exministra va ser trobat al seu domicili de la capital espanyola després que amics i familiars donessin l’alerta al servei d’Emergències de Madrid en no tenir notícies seves i no aconseguir localitzar-la. El cor de qui va ser la primera dona a fer-se càrrec del ministeri de Defensa espanyol va fallar als 46 anys, després d’una vida en què, com a conseqüència d’un bloqueig auricular i ventricular complet, no havia passat mai de les 36 pulsacions.

El dia després de la seva mort, les seus del PSC i el PSOE es van omplir de dol. Com ha passat aquest dimecres, representants socialistes i de totes les forces polítiques van enterrar les disputes polítiques per expressar el seu condol. Les cendres de la dirigent socialista, que va ser incinerada en una cerimònia íntima, es van exposar a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ara fa una setmana. La ciutat natal de Chacón deia així l'últim adéu a la seva política més il·lustre.