Pablo Iglesias: "És una vergonya que condemnin a Mas per posar les urnes"

Tant a Madrid com a Catalunya, Podem i els seus socis s'han sumat a la solidaritat amb l'expresident de la Generalitat i les dues conselleres inhabilitades. El secretari general del partit, Pablo Iglesias, ha criticat la sentència a través de Twitter i s'ha mostrat contrariat pel fet que no hagi estat per la corrupció sinó per haver posat les urnes que Mas hagi quedat inhabilitat.

Artur Mas es el heredero del pujolismo; una de las peores expresiones de la Trama, pero que le condenen por poner urnas es una vergüenza — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 13 de marzo de 2017

L'alcaldessa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau, també ha fet servir les xarxes socials per criticar la decisió dels tribunals.

És molt greu que en una democràcia es jutgi i s'inhabiliti polítics per posar urnes. Judicialitzar un conflicte polític és enquistar-lo #9N — Ada Colau (@AdaColau) 13 de marzo de 2017

I el líder de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, ha afirmat que la sentència "reflecteix el problema de qualitat democràtica" que pateix l'estat espanyol. "Cap càrrec públic hauria de ser condemnat pel 9-N. Artur Mas, en canvi, sí que hauria de donar explicacions pels gravíssims casos de corrupció del seu partit i que l'assenyalen a ell com a màxim responsable de la trama", ha afegit.