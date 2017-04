Albiol compara l'ANC amb la "policia religiosa dels països extremistes musulmans"

El president del PP català, Xavier García Albiol, ha afirmat aquest diumenge que els joves catalans pateixen el sobiranisme com a dificultat afegida a la pèrdua d'oportunitats laborals, en un clima que no genera confiança a causa d'un "Govern dedicat a trencar i fracturar la societat catalana i espanyola".

Albiol ha participat en un acte dirigit a les Noves Generacions (NNGG) del PP a Barcelona sobre les oportunitats laborals dels joves, al qual també han assistit el vicesecretari general de Relacions Internacionals de NNGG, Carlos Angrisano, i el secretari de cooperació de NNGG, Boris Valls.

El líder popular ha afirmat que les polítiques laborals dels partits d'esquerres, com Podem, són ineficaces perquè aposten per les subvencions i "la llei del mínim esforç i del gratis total". A més, ha afegit que els joves independentistes, en especial els de la CUP, li demanaven diners per organitzar concerts i emborratxar-se enlloc de per polítiques de formació.

Pel que fa a l'assemblea general de l'ANC que es va celebrar dissabte, Albiol ha comparat l'entitat amb la "policia religiosa dels països extremistes musulmans", que es dedica a controlar que tothom vagi pel camí correcte. En aquest sentit, també ha afirmat que aquest òrgan no dubta en justificar l'ús de la violència per arribar al seu objectiu.

Exculpa l'Estat de la suspensió del viatge al Marroc

A més, ha dit que l'únic responsable de la suspensió del viatge al Marroc del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, és el Govern i no l'executiu espanyol. Segons Albiol, és culpa de la radicalitat de la Generalitat, ja que "cap dirigent internacional seriós" es reunirà amb polítics que busquen la confrontació i saltar-se la democràcia.

Albiol també ha destacat que a Puigdemont i al vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, "les encantaria veure entrar l'exèrcit per la Diagonal", però ha recalcat que això no passarà perquè el govern espanyola disposa d'una arma que li dona la raó: l'Estat de dret, la llibertat i la democràcia.