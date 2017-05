Els alcaldes i regidors també tindran codi ètic per eliminar "la xacra de la corrupció"

No acceptar regals, ni viatges, ni àpats; no participar en decisions on hi hagi un interès personal; i fer la declaració de béns a l'inici del mandat. Aquests són alguns dels punts que marquen el codi de conducta per a alcaldes, regidors i alts càrrecs municipals que s'ha presentat aquest dimecres. El codi, però, no és d'obligat compliment ja que s'haurà d'adaptar a cada municipi, i els plens l'hauran d'aprovar.

"La percepció de la ciutadania del sistema polític no és molt bona", ha admès la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, durant la presentació del codi. I en aquesta percepció negativa, gran part de la culpa la té la corrupció dels polítics, i per això Borràs diu que eines com aquest codi de conducta ajuden a "combatre la xacra de la corrupció".

"Perquè no hi hagi corrupció hi ha d'haver més educació, millorar els controls preventius, eliminar la discrecionalitat i promoure la transparència i el bon govern", ha afegit Borràs.

A la presentació també hi ha participat Raül Romeva com a conseller de Transparència -entre d'altres responsabilitats- i ha admès que "aquesta eina no és l'única, però és imprescindible. El primer pas cap a la integritat personal i institucional és que els representants en siguem dignes i siguem un exemple innegable del lideratge ètic, no tan en el discurs sinó fonamentalment en l'acció". Tot i això, Romeva ha afirmat que no n'hi ha prou amb dir que ets ètic ni amb actuar èticament, sinó que "cal que la ciutadania percebi aquesta actuació ètica".