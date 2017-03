Podem amenaça de fer saltar pels aires el nou partit de Colau

“Ara mateix no es donen les condicions perquè Podem continuï participant en aquest espai polític”. Així de clar ho va deixar ahir la secretària d’organització de Podem, Ruth Moreta, en una roda de premsa molt esperada per la resta de formacions cridades a confluir en un nou partit d’esquerres. L’objectiu de fusionar cinc actors (Barcelona en Comú, Podem, ICV, EUiA i Equo) en un sol partit passa per un moment crític pels recels de Podem en ple procés per escollir l’executiva i decidir qui tindrà dret a vot.

Totes les formacions, tret de Podem, defensen que haurien de tenir dret a vot les persones que s’inscriguin al nou partit, és a dir, a la web d’Un País en Comú. El sistema, amb l’aval de Xavier Domènech, estava pensat per intentar que tots els que volen fusionar-se ho facin en igualtat de condicions i el registre ja serveixi per configurar la militància del partit nou.

Podem, en canvi, defensa que puguin votar sense inscriure-s’hi els 52.000 militants que asseguren que té el seu partit a Catalunya. Són pocs els que s’han inscrit a la web, de manera que ara com ara la majoria de les bases del partit lila no tindrien dret a vot. “No s’han de posar traves a la participació de la gent. Considerem una trava no permetre que la gent voti com sempre ho ha fet”, va criticar ahir Moreta. Podem vol que en la votació per escollir la nova executiva hi participin el màxim nombre dels seus militants, ja que així és més fàcil que els seus candidats obtinguin més vots.

Campanya pel no

Podem “iniciarà un procés deliberatiu” que “haurà de concloure amb una votació” sobre si el partit lila s’ha de sumar al nou subjecte polític o no. “El procés haurà de concloure amb la decisió de quin paper haurà de tenir Podem en la creació d’aquest espai polític”, ha refermat. Si res no canvia, la cúpula de Podem farà campanya pel no entre les seves bases.

L’altre gran tema que, segons Podem, està frenant la seva implicació és el codi ètic. Segons denuncien des del partit lila, van enviar una proposta de codi ètic fa tres setmanes i encara no han rebut cap resposta. Entre els punts que des del partit lila consideren irrenunciables hi ha no demanar crèdits als bancs, la limitació salarial, les renúncies si hi ha processos oberts o si es condemna algun polític, i que es faci públic el patrimoni i l’agenda. Moreta, acompanyada en la roda de premsa de Noelia Bail, secretària de feminismes, va dir que el procés intern per decidir si s’hi sumen o no s’acabarà el 20 de març. Cap de les dues va voler respondre si la direcció dimitiria, en cas de fer campanya en contra de la confluència i que s’acabés imposant el sí. Inicialment, la roda de premsa havia d’anar a càrrec d’Albano Dante Fachin, però el partit va decidir a última hora que l’anunci el fessin Bail i Moreta, per demostrar que el pols no és només cosa del seu secretari general.

La setmana passada va ser Fachin qui va tensar la corda amb un comunicat en què acusava els comunsde tenir tics de “la vella política” pel fet que intentaven crear una “llista de consens” entre totes les formacions i també amb independents per configurar l’executiva. Fachin va criticar aquest procediment dient que obeïa a les lògiques de les “quotes de partit”. Moreta va insistir ahir que la configuració de les llistes no és el principal problema i que primer cal decidir qui podrà votar i qui no.

En cas que, finalment, Podem arribés a un acord amb els comuns, encara quedaria per resoldre quantes llistes es presenten. Després de diferents tensions, totes les formacions estan d’acord que les candidatures que es presentin per dirigir el partit seran obertes, és a dir, que els militants podran votar a qui vulguin de qualsevol candidatura que es presenti i, en funció dels vots, s’establirà l’ordre de tots els membres de l’executiva.

La resta de partits que treballen per la confluència inspirada en Ada Colau no s’acabaven de creure ahir que, sense cap avís previ, la cúpula de Podem se situés fora de l’ambiciós projecte. “Seria incomprensible que amb un acord tan ampli en mètodes i continguts no arribéssim a treballar plegats”, va afirmar el coordinador general d’EUiA, Joan Josep Nuet. El partit hauria de néixer el 8 d’abril, en una assemblea al Pavelló de la Vall d’Hebron, però les exigències de Podem posen en perill la seva gestació.