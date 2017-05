Un amic d’Espejel investigarà la Púnica

El jutge Ricardo Rodríguez es farà càrrec en comissió de serveis del jutjat central d’instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, que investiga les trames Púnica, Acuamed i Lezo, entre altres casos de corrupció que esquitxen el PP. És la plaça que abandona el jutge Eloy Velasco per incorporar-se a la sala d’apel·lacions de l’Audiència Nacional. La comissió permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) adoptarà l’acord previsiblement dijous, 1 de juny, el mateix dia que comença a caminar la sala d’apel·lacions sota la presidència de José Ramón Navarro (actual president de l’Audiència Nacional) i els magistrats Velasco i Enrique López. Ricardo Rodríguez, a càrrec, doncs, del jutjat que instrueix els casos Púnica i Lezo, va destacar el 2009 per la seva condemna a dos directius de la Cadena SER, arran de la publicació d’una llista de 78 afiliats del PP. El jutge els va imposar per un delicte de revelació de secrets un any i nou mesos de presó i penes accessòries d’inhabilitació especial per a la direcció de mitjans de comunicació i l’exercici d’activitats periodístiques, i d’inhabilitació especial per a sufragi passiu durant la vigència de la pena de presó. L’Audiència Provincial de Madrid va anul·lar la sentència el 2010.

La sortida de Velasco havia de ser coberta, fins que es resolgui el concurs ja convocat, per Carmen Lamela, però la jutge ha invocat excés de feina. La solució de Ricardo Rodríguez, segons diuen fonts judicials a l’ARA, l’ha ideat el president de l’Audiència Nacional, José Ramón Navarro, que va ser qui va suggerir a Rodríguez aquesta possibilitat. Rodríguez quedava lliure el 5 de juny després de substituir al jutjat penal central de l’Audiència Nacional, des del març, el magistrat José María Vázquez Honrubia, de baixa per malaltia. Amb la reincorporació del titular, Rodríguez recuperava la seva plaça, al jutjat penal número 11 de Madrid. Però Navarro ha trobat la solució per mantenir Rodríguez a l’Audiència Nacional. I, també cal dir-ho, Rodríguez ha comptat amb el màxim suport de Concepción Espejel, nomenada oficialment dijous presidenta de la sala penal de l’Audiència Nacional pel ple del CGPJ. Els onze membres de la majoria conservadora van seguir l’orientació del PP i la van votar enfront de la magistrada Manuela Fernández Prado, que amb 24 anys d’antiguitat superava de lluny els quatre d’Espejel a l’Audiència.

La preferència d’Espejel per Rodríguez

Rodríguez i Espejel mantenen una relació d’amistat. Rodríguez, abans que Espejel arribés el 2013 a l’Audiència Nacional, ja havia anat a parar en comissió de serveis, durant quatre anys, del 2005 al 2009, a la sala penal de l’Audiència durant la presidència de Javier Gómez Bermúdez. El 2016 es va presentar una vacant a la sala penal, a la secció tercera. El desig, poc dissimulat, de la llavors presidenta de la secció segona del penal era incorporar Rodríguez a la seva secció. Però Rodríguez va perdre la plaça davant la jutge Ana María Rubio Encinas. L’operació, llavors, no va sortir bé, però sí que va ser possible el març passat per substituir Vázquez Honrubia.

Les comissions de serveis de jutges les concedeix la comissió permanent del CGPJ, per sis mesos renovables. El jutge que guanyi el concurs per cobrir la vacant de Velasco també ho farà en comissió de serveis, però serà permanent. El titular és el jutge Manuel García-Castellón, que segueix en serveis especials de magistrat d’enllaç a Roma.