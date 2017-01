Mas, un any després de la seva renúncia: "No me'n penedeixo i ha valgut la pena"

L'expresident de la Generalitat Artur Mas assegura en un article publicat aquest diumenge a 'La Vanguardia' que no es penedeix del seu pas al costat, ara fa un any, i afirma que " tornaria a fer el mateix" i que " ha valgut la pena".

Mas ho argumenta perquè la seva renúncia al capdavant de la Generalitat " evitava repetir eleccions i assegurava no posar en perill" la majoria parlamentària. També esgrimeix com a argument el fet que " sabíem que la direcció d'ERC no volia repetir Junts pel Sí" i, a més, assegura que si no hagués renunciat a la presidència s'hauria assenyalat CDC i a ell mateix "com la baula inestable i feble d'una cadena que es trencava pel nostre egoisme i el nostre afany d'aferrar-nos al poder".

En el text, titulat 'Tornaria a fer el mateix', Mas es mostra convençut que "si aquesta vegada la CUP no falla i s'aproven els pressupostos, els propers mesos han de donar sentit a tot el que s'ha fet en els darrers cinc anys".

El president del PDECat creu que si Catalunya es assoleix l'estat propi podrà convertir-se en una " Dinamarca mediterrània".

Alhora, considera "normal" que Espanya vulgui retenir Catalunya però no veu "tolerable, ni democràtic ni admissible" que "es persegueixi judicialment" els dirigents catalans que han impulsat el procés.