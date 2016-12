Podem atura la guerra pública per no "avergonyir" les bases

La guerra de trinxeres a Podem no ha acabat, però la intenció dels líders dels diferents bàndols és evitar a partir d’ara els enfrontaments públics, conscients que la fractura interna pot posar en risc el projecte quan falta poc més d’un mes per al congrés del partit -se celebrarà el 10, 11 i 12 de febrer-. Aquesta treva no significa que les ànimes del partit hagin signat la pau, sinó que han pactat que la guerra es dirimeixi internament. El primer pas el va fer el secretari general, Pablo Iglesias: a través d’un vídeo publicat a les xarxes socials va demanar perdó als militants per “haver-los avergonyit”.

Per intentar esmenar els errors, Iglesias va utilitzar el missatge que li havia fet arribar una simpatitzant en què renyava els dirigents del partit pels enfrontaments. “Perdoneu-me per fer-vos passar aquesta vergonya”, afirma Iglesias al vídeo de resposta, en què també reclama a la resta de membres de Podem que deixin de llançar acusacions contra altres companys. “Si els draps bruts es renten a les xarxes i als mitjans destruirem Podem”, assegura. “A tots els que vau confiar en nosaltres, perdoneu-me, sé que us estem decebent”, diu.

Tot i la música en so de pau, Iglesias va afirmar que Podem no sempre ha sabut “distingir la pluralitat i el debat intern de les lògiques de les famílies que busquen quotes de poder”, en una al·lusió implícita als partidaris d’Íñigo Errejón.

Les diferències entre els sectors són, sobretot, d’estratègia. Els partidaris d’Iglesias, de to més contundent, prioritzen la lluita al carrer, mentre que els afins a Errejón, de caràcter més pactista, se centren en el front institucional. Així, el número dos del partit va recollir el guant i va agrair a Iglesias el seu missatge. “A Podem li toca madurar com a organització, i a tots nosaltres, estar a l’altura de les esperances que hem despertat”, va assegurar Errejón des de Twitter. També des del tercer sector en discòrdia, els anticapitalistes, van afegir-se a la crida a la calma. Miguel Urbán, líder d’aquest corrent, va demanar perdó per les disputes internes, però va reclamar fer un pas més i “posar remei a les baralles de pati d’escola”.

Ara bé, això no significa que la divisió s’hagi solucionat. Ni de bon tros: tots els sectors avisen que presentaran batalla ideològica de cara al congrés del partit. I és que al vídeo Iglesias també avisa que les disculpes no signifiquen que ara calgui “callar”, sinó “contenir-se”, mentre que Urbán també va reclamar no confondre “unitat amb uniformitat”. Des del sector errejonista, Pablo Bustinduy va assegurar que una de les essències de Podem és la “diversitat” i que cal preservar-la.

Batalla interna fins al congrés

Aquest gest forma part de l’estratègia dels corrents del partit de cara al congrés: ningú està disposat a cedir la seva quota de poder -tant orgànica com ideològica-, però tampoc volen que el congrés sigui una cita hostil, perquè això allunyaria els simpatitzants de la direcció. Amb el PSOE reconstruint-se internament i Ciutadans entregat al PP, les bases de Podem demanen unitat per poder exercir d’oposició.

L’intercanvi de retrets públics de les últimes setmanes -Iglesias el va titllar de “poca hàbil”- probablement s’aturarà, però la guerra, ara interna, seguirà fins al congrés.

La formació lila certifica l’expulsió del

portaveu a Madrid

Els diputats de Podem a l’Assemblea de Madrid van ratificar ahir la destitució de José Manuel López Rodrigo com a portaveu per 14 vots a favor i 13 en contra. El substituirà Lorena Ruiz-Huerta, que fins ara era portaveu adjunta i que pertany al sector anticapitalista del partit. Els equilibris entre les famílies de Podem expliquen aquest cas: López, afí a Íñigo Errejón, ha sigut la primera víctima de la batalla entre el número dos i Pablo Iglesias. Els errejonistes van considerar la destitució una “purga”, i els pablistes van atacar Errejón amb la campanya #ÍñigoAsíNo per haver expressat el seu malestar.