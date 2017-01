Els 'comuns' avalen l'ideari que aposta per la "República Catalana"

El nou partit que estan creant els comuns ja té un ideari polític. El grup impulsor de la nova formació, constituït per 120 persones, va validar ahir per unanimitat els documents ideològics que a partir del cap de setmana que ve es debatran en un procés participatiu tant des de la web del partit com des de diferents assemblees territorials.

El document inicial deixa la concreció per a més endavant però ja fixa algunes de les principals idees. Pel que fa a l’aspecte nacional, els comuns defensen que Catalunya ha de ser “una república social, democràtica i ambientalment justa” però mantenen l’ambigüitat. Segons el text, la república “s’ha de constituir en relació fraternal amb la resta de pobles de la Península”. Després d’aquesta afirmació, però, els comuns demanen que cal “desenvolupar plenament el caràcter plurinacional de l’Estat”. Aquesta transformació cal fer-la “amb processos constituents tant a Catalunya com a Espanya i que tinguin al centre el dret a l’exercici de l’autodeterminació dels pobles”. Aquest punt es va aprovar ahir sense cap vot en contra ni cap abstenció.

El document també defensa regular els preus del lloguer, garantir l’accés a l’energia i l’aigua, assegurar rendes mínimes i “reequilibrar els nivells d’ingressos i de riquesa”.

El pròxim pas per a la creació del nou partit que lideren l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el diputat d’En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech, serà aquest diumenge, quan comenci el procés participatiu per debatre tot aquest ideari. El nou partit, que integra ICV, EUiA, Podem, Barcelona en Comú i Equo, vol aprofitar del procés participatiu per arribar al màxim de gent possible i reforçar la formació per a les pròximes eleccions catalanes. El primer o el segon cap de setmana d’abril se celebrarà l’assemblea fundacional.