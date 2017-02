CIS: el PSOE aixeca tímidament el cap però Podem continua superant-lo

Pocs canvis en l'últim baròmetre del CIS de gener respecte el del passat octubre. Si les eleccions espanyoles es tornessin a celebrar el PP obtindria els mateixos resultats que el 26-J, un 33% de l'estimació de vot, mentre que Podem (21,7%) -que no nota el desgast de la guerra interna entre Pablo Iglesias i Íñigo Errejón- continuaria fent el 'sorpasso' al PSOE (18,6%), enfonsat des del cop a Ferraz. Tot a i això, la gestora aconsegueix aixecar tímidament el cap al PSOE, que és l'únic partit espanyol que creix respecte l'últim baròmetre de l'octubre. Ara bé, també era el que llavors patia una patacada més forta i perdia de cop fins a sis punts percentuals. Ciutadans, més o menys, es manté: si en les eleccions generals va obtenir un 13,05%, ara tindria un 12,4%.

Pel que fa els partits catalans, es mantenen gairebé igual que a l'octubre. Tant ERC (3%) com el PDECat (1,7%) obtindrien els mateixos resultats, mentre que En Comú és el que creix amb més força i passaria d'un 3,5% a un 3,8% d'estimació de vot.

El PSOE, lluny dels resultats del 26-J

Javier Fernández, el líder estatal més ben valorat

Després de la patacada de l'últim CIS, el PSOE comença una tímida recuperació, però encara està molt lluny dels resultats del 26-J -ha baixat fins a cinc punts percentuals respecte llavors-. El portaveu dels socialistes al Congrés, Antonio Hernando, ha tret avui pit dels resultats i ha assegurat que estan en "el bon camí" sense censurar la davallada dels últims mesos. També ha destacat que el president de la gestora, Javier Fernández, és el líder estatal més ben valorat (4,12 sobre 10), malgrat obviar que és també el líder estatal, de lluny, més desconegut La majoria dels enquestats també suspèn el paper del partit com a cap de l'oposició. Un 63,1% considera que la seva gestió és dolenta o molt dolenta.

La guerra interna no passa factura a Podem

Iglesias, el líder estatal més mal valorat, per sota de Rajoy

Mentre que el PSOE va caure en picat arran del cop a Ferraz, Podem aconsegueix no canviar gairebé en estimació de vot respecte el passat octubre i les eleccions generals. Ara bé, no hi ha manera que aconsegueixi sumar el malestar socialista. És, de lluny, el partit que es veu més a l'extrema esquerra segons els enquestats i Iglesias el líder estatal més mal valorat, amb un 2,87. Cau més de tres dècimes respecte l'octubre i ja està per sota de Mariano Rajoy, que remunta en valoració.

El PP manté el seu lideratge

Soraya, la ministra més ben valorada

Per a qui els baròmetres del CIS no passen cap factura és per al PP, que manté un clar lideratge respecte la resta de forces i revalidaria els resultats del 26-J, malgrat perdre un punt i mig percentuals respecte l'enquesta de l'octubre. Sense passar per la cuina del CIS, el PP també agafa força i és el partit amb major intenció de vot, un 20%, membre que el següent és Podem amb un 15% i el PSOE es queda amb només un 12,7%. Amb tot, un 51,8% dels enquestats considera que la gestió del govern espanyol és dolenta o molt dolenta. Tot i ser ua nota dolenta, és millor que la del PSOE, que un 63,1% suspèn el seu paper com a oposició.

Mariano Rajoy també aconsegueix pujar de nota de valoració i tot i superar el llindar del 3, amb un 3,10. La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, continua sent la ministra de l'executiu més ben valorada, amb un 3,71, mentre que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, és el més mal valorat amb un 2,32. El ministre d'Energia, Álvaro Nadal, i el d'Exteriors, Alfonso Dastis, són els dos ministres més desconeguts.

C's sap conservar el seu nínxol

Rivera cau paulatinament en popularitat

La pinça amb el PP, de moment, no els ha passat factura. Ciutadans està molt lluny de disputar el lideratge a la resta de forces estatals, però sap conservar el seu nínxol de votants respecte el 26-J. Ara bé, Albert Rivera està patint el desgast del dia a dia de l'acció del govern i ha passat de ser l'únic líder que aprovava en lideratge a tenir només una nota de 3,56 que baixa enquesta rere enquesta.

Pocs canvis a Catalunya

Els enquestats situen ERC més a l'esquerra que En Comú

Si les eleccions espanyoles se celebressin ara mateix, En Comú continuaria sent la primera força a Catalunya i amb fins a tres dècimes més. Però el seu portaveu, Xavier Domènech, perd el lideratge com el portaveu més ben valorat pels enquestats, que li treu el líder de Compromís al Congrés, Joan Baldoví. La segona força catalana seria, de nou, Esquerra, que guanya fins a quatre dècimes des del 26-J, mentre que el PDECat en perdria tres. Mentre que al CEO, el baròmetre català, Esquerra s'erigeix com una força central del catalanisme, al CIS els enquestats la situen més a l'esquerra que En Comú.