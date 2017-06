Podem busca revaloritzar-se amb la moció fallida a Rajoy

El Congrés de Diputats encara avui un nou dia històric. En la legislatura de la repetició electoral i de l’esquerdament del bipartidisme, arrenca a la cambra baixa el debat de la tercera moció de censura de la democràcia a Espanya, la primera en 30 anys, plantejada per 35 diputats d’Units Podem contra el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i que, com les dues anteriors, està abocada al fracàs.

A més de les formacions integrades dins del grup parlamentari d’Units Podem i de Compromís, només ERC i Bildu votaran a favor del programa de govern que presentarà avui en un extens discurs el líder de la formació lila, Pablo Iglesias. El PDECat i el PNB s’abstindran, igual que el PSOE, mentre que Ciutadans i els partits de la dreta integrats al grup mixt hi votaran en contra, juntament amb el PP.

Iglesias, propositiu

Està previst que el debat arrenqui aquest matí, a les 9, amb el discurs de la portaveu parlamentària d’Units Podem, Irene Montero, que farà un intervenció dura, denunciant la “trama” i llistant els greuges que justifiquen fer fora Rajoy de la Moncloa. La portaveu intervindrà durant més d’una hora, i li prendrà el relleu el candidat a la presidència, Pablo Iglesias, que farà un discurs més propositiu i esforçat a presentar-se com una alternativa viable i d’ordre. Iglesias busca amb aquest moviment recuperar el terreny perdut a favor del PSOE en les últimes enquestes d’intenció de vot, i marcar un perfil propi que l’alci entre els votants d’esquerres ara que la victòria de Pedro Sánchez a les primàries socialistes li disputa una bossa de votants al centreesquerra.

Iglesias presentarà les seves propostes de govern, amb la inclusió del referèndum pactat a Catalunya, tot i que sense ofertes concretes. La incògnita continua sent qui defensarà el govern espanyol. La Moncloa ja va dir la setmana passada que el president espanyol ha demanat a tots els seus ministres que tinguin preparada la moció per si els toca intervenir. El govern no té límit de temps, i no es descarta que finalment sigui el mateix Rajoy qui acabi pujant a l’estrada o intervingui en algun moment concret.

La votació final de la moció podria ser avui mateix, a última hora de la nit, o demà al matí. La intenció de la presidenta del Congrés, Ana Pastor, era encabir tot el debat en un dia, però si el candidat o el govern espanyol s’estenen molt caldria ajornar la votació.

Referèndum pactat, sí, però sense concrecions

Programa de govern

Iglesias assegura que presentarà novetats per intentar solucionar el conflicte entre l’Estat i Catalunya, tot i que no està sobre la taula fer una nova proposta més enllà de referir-se al referèndum pactat. El que sí que detallarà, en l’exposició del seu programa, seran mesures de lluita contra la corrupció, i anunciarà una proposició de llei en aquest sentit que es debatrà al Congrés abans de finals de mes.

“Tensió digna”

La direcció de Podem ha demanat a la seva bancada que no caigui en provocacions ni converteixi el debat en un circ perquè tots els focus siguin a la tribuna d’oradors. Veuen el grup de Podem com l’afició d’un equip de futbol i l’objectiu és donar “suport” als que “faran el gol”: Iglesias i Irene Montero.

Suport al públic

Podem volia dur un nodrit grup de persones a una de les sales nobles del Congrés per donar suport a la moció, però la mesa no l’hi ha permès. Sí que hi haurà un bon nombre d’alcaldes del partit, entre els quals l’alcalde accidental de Barcelona, Gerardo Pisarello. S’ompliran totes les localitats de la tribuna de visites del Congrés.