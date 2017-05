El 61% dels catalans rebutgen una declaració unilateral d'independència, segons una enquesta d''El País'

El 61% dels catalans rebutgen una declaració unilateral d'independència i només un 35% hi donarien suport. Ho revela una enquesta elaborada pel diari 'El País'. De fet, els únics que donen suport a la via unilateral són els votants dels partits independentistes. Només s'hi oposen el 29% dels votants del PDECat i el 21% dels d'ERC i la CUP. En el cas de Catalunya Sí que es Pot, un de cada quatre dels seus votants donaria suport a la declaració unilateral d'independència. L'enquesta també xifra en un 67% els catalans que s'oposen a la manera com el Govern vol aprovar les lleis de desconnexió i només un 27% hi donen suport.

La mostra, elaborada per Metroscopia, es va fer entre el 8 i el 10 de maig a través d'un miler d'entrevistes a residents a Catalunya. En total, un 62% dels catalans consideren que el procés sobiranista té "molt poques o nul·les possibilitats que sigui una realitat" i es mostren "preocupats", mentre que un 31% el veuen amb "il·lusió".

Si se celebrés ara el referèndum sobre la independència, un 49% dels catalans hi votarien en contra, mentre que un 42% ho farien a favor. Tot i això, si la creació d'un nou estat per a Catalunya impliqués la sortida immediata de la Unió Europea, el percentatge dels votants del 'sí' baixaria fins al 39% davant del 54% que preferirien continuar formant part de l'estat espanyol. A més, si es plantegés una tercera via -l'enquesta la defineix com que Catalunya seguís formant part d'Espanya però amb competències blindades i exclusives-, el 49% hi donarien suport, mentre que un 29% continuarien apostant per la independència.