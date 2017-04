Els partits catalans lamenten que els pressupostos no incloguin les promeses d'inversió de Rajoy

Els grups catalans al Congrés dels Diputats han expressat aquest dimarts la seva decepció amb els pressupostos generals de l'Estat, els detalls dels quals han sigut presentats aquest dimarts pel ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, i que inclouen una disminució de la partida d'inversions a Catalunya, tot i les promeses de Mariano Rajoy de la setmana passada.

El portaveu d'En Comú Podem a la cambra baixa, Xavier Domènech, ha titllat els comptes de ser "una presa de pèl a Catalunya", per la manca d'inversions i, a més de contenir una "consolidació de retallades". Segons ell, els comptes "no estan pensats per superar les dificultats que tenim mals pressupostos".

El portaveu d'ERC, Joan Tardà, ha estat el més taxatiu, i ha titllat el president espanyol de "mentider" perquè "el que diu no té res a veure amb els pressupostos". El republicà ha confirmat que el seu grup presentarà una esmena a la totalitat als comptes, com també faran la majoria de partits de l'oposició.

El diputat del PDECat Ferran Bel, en una línia similar, ha assegurat que els comptes són la "confirmació que els pressupostos no compleixen amb Catalunya" i ha titllat de "maniobra de maquillatge" els anuncis de Rajoy d'inversions noves. Bel ha denunciat que a més de reduir la xifra, moltes de les inversions anunciades són recurrents, que ja es van anunciar en el 2016, i que finalment no es van executar.

La coordinadora dels diputats del PSC, Meritxell Batet, per la seva banda, ha posat l'accent en l'incompliment amb Catalunya que contenen els comptes i ha denunciat que les inversions estiguin encara lluny del pes de Catalunya tant pel que fa al PIB com pel que fa a la població.