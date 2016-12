Carme Chacón s'embolica a Twitter i diu que Zapatero va ser "cap d'Estat"

Per a alguns, José Luis Rodríguez Zapatero va ser el president que no va saber veure venir la crisi econòmica i el que, quan la tenia al davant, es va rendir a les demandes que arribaven de Brussel·les i Berlín. Per altres, va ser el president espanyol que més va treballar per la igualtat de drets i la justícia social. Polèmiques al marge, tothom el recorda com el que va ser un president de govern. Bé, tothom menys Carme Chacón, que el recorda com a "cap d'Estat".

L'exministra de Defensa amb Zapatero, i excap de cartell del PSC a les generals, ha volgut contestar aquest diumenge una piulada en què el secretari polític de Podem, Iñigo Errejón, criticava tant el missatge de Nadal del rei Felip VI com la mteixa figura del monarca. En el seu missatge a Twitter, Errejón deia que "algun dia tindrem un cap d'Estat escollit democràticament que digui que hem de combatre un drama nacional anomenat violència masclista".

Algún día tendremos un jefe del Estado elegido democráticamente que diga que hemos de combatir un drama nacional llamado violencia machista. — Íñigo Errejón (@ierrejon) 24 de desembre de 2016

Fins aquí, tot normal. Ara bé, la resposta de Carme Chacón ha fet que l'eterna candidata a dirigir el PSOE s'hagi ficat en un jardí i l'hagi convertit en la riota de la xarxa aquest dia de Nadal. Dirigint-se a Errejón, Chacón assegura que "et recordo que ja el vam tenir: José Luis Rodríguez Zapatero". Algú li deuria dir —o ella mateixa se'n va adonar posteriorment— que Zapatero no va ser president de la República d'Espanya ni tampoc rei d'Espanya, sinó senzillament, president del govern.

Te recuerdo que ya lo tuvimos: José Luis Rodríguez Zapatero. https://t.co/APr1nh9sld — Carme Chacon (@carmechacon) 25 de desembre de 2016

El cas és que, dotze minuts més tard, Chacón rectificava sense admetre l'error i amb una resposta certament peculiar: "Si no és que es vol anar a un sistema presidencialista, en el nostre, el màxim mandatari és el president del govern. És qui decideix prioritats polítiques" deia Chacón.

A no ser q quiera ir a 1 sistema presidencialista, en el nuestro el máximo mandatario es el Pte del Gob. El que decide prioridades políticas — Carme Chacon (@carmechacon) 25 de desembre de 2016

Tot i la rectificació de Chacón, la xarxa ha convertit l'exministra en l'objecte de mofa del dia de Nadal. Entre els que hi han ficat cullerada hi ha Gabriel Rufián. En una piulada, el diputat d'Esquerra al Congrés ha definit Zapatero de "cap d'Estat, president, senyor dels 7 regnes, trencador de cadenes, el que no crema".

José Luis Rodríguez Zapatero, Jefe de Estado, Presidente, Señor de los 7 reinos, Rompedor de cadenas, El q no arde. https://t.co/z7Kx0mpiDg — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 25 de desembre de 2016

Un mal dia el té tothom. Encara que sigui Nadal.