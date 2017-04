El col·lectiu de juristes Drets es querella contra vuit magistrats del Tribunal Constitucional

El col·lectiu de juristes Drets ha interposat una querella criminal davant del Tribunal Suprem contra vuit magistrats del Tribunal Constitucional per un presumpte delicte de prevaricació. Els acusen per haver "blindat la reforma de la llei del Tribunal Constitucional" per donar-li capacitat sancionadora tot i saber "que vulnerava les garanties de l'estat de dret". De fet, l'advocat i president de Drets, Sergi Blázquez, ha explicat que la reforma es va fer "a consciència" i que l'únic objectiu que persegueix és "anar contra el procés sobiranista", perquè permetrà li al TC "perseguir, executar i sancionar directament".

Entre els querellats hi ha l'expresident del TC Francisco Pérez de los Cobos, i també els magistrats de l'alt tribunal Encarna Roca, Andrés Ollero, Juan José González Rivas, Santiago Martínez-Veres, Pedro José González-Trevijano, Ricardo Enríquez i Antonio Narváez. Segons els juristes, tots aquests magistrats es van oposar als recursos d'inconstitucionalitat que va presentar el Govern de la Generalitat i el Govern basc en contra les resolucions del 12 de desembre del 2016 i del 20 de gener d'aquest any per reformar la llei del TC. Drets no ha interposat querella contra els tres magistrats del TC que van votar en contra de la reforma de l'alt tribunal.

Drets considera que la reforma de la llei del TC –que permet imposar multes i suspendre de les seves funcions autoritats i també treballadors públics que incompleixin les resolucions de l'alt tribunal– "atempta contra el principi d'inviolabilitat dels representants polítics i contra l'estatut del treballador públic". Els juristes també consideren una "incoherència flagrant" que amb aquesta reforma el govern espanyol pugui prendre mesures per fer complir les sentències, ja que l'Estat podria ser "la part demandant en molts casos".

L'advocat redactor de la querella i membre fundador de Drets, Agustí Carles, ha explicat que aquesta reforma "vulnera l'estat de dret, la democràcia i la separació de poders", perquè se li atorga al TC una "força executiva" que la Constitució "no preveu" i que només correspon al Tribunal Suprem. Carles ha detallat que han pogut fonamentar la seva querella amb els arguments que ha donat la comunitat jurídica, que ho considera "una bestiesa", ha dit, però també amb els vots particulars dels tres magistrats del TC que van votar en contra de la reforma. A més, la reforma també va rebre el cop de porta de tota l'oposició representada al Congrés dels Diputats i l'aval de la Comissió de Venència. Uns arguments que també han utilitzat, segons Carles, per redactar la querella.