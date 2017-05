Les comissions de l'operació Catalunya i de la caixa B del PP al Congrés, enfangades per la batussa entre partits

La comissió d'investigació del finançament il·legal del PP continua caminant amb entrebancs, i s'ha reunit aquest dimecres per tractar les peticions de compareixences dels grups de l'oposició. El PSOE ha demanat que Mariano Rajoy comparegui en aquesta comissió al principi, mentre que Podem i Ciutadans consideren que ha de comparèixer al final, qua ja s'hagin escoltat els primers convocats. A més, el PP i Ciutadans han intentat delimitar la investigació des del 2004, quan Rajoy va començar a ser president del PP, però la resta de partits volen ampliar l'horitzó temporal.

"Si compareix al principi serà en un temps de vacances, ens sembla més interessant que comparegui en un moment en què pugui respondre a les inquietuds dels espanyols, i no com han fet amb la citació judicial", ha explicat la portaveu d'Units Podem, Irene Montero.

Encara hi ha grups que no han presentat el pla de treball, i per això encara no s'ha definit quin serà l'ordre de les compareixences. Sí que hi ha acord del format d'aquestes compareixences, que serà en format d'interrogatori, amb pregunta-resposta, i no amb intervencions taxades, com és habitual en les comissions ordinàries. Hi haurà, però, dos tipus de compareixents: els monogràfics i els no monogràfics, els primers amb més temps d'intervenció i els segons amb menys. Es preveu que Rajoy entri en el primer bloc, tot i que el PP s'hi oposa. També s'ha decidit que les votacions seran ponderades. La pròxima reunió de la mesa i portaveus de la comissió serà la setmana del 5 de juny, quan es decidirà des de quina data es comença a treballar.

"Nosaltres vam votar a favor i tenim absoluta disponibilitat i disposició, perquè no tenim res a amagar", ha dit el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, que ha dit que el finançament del PP "es coneix fent un clic a l'ordinador", i ha denunciat l'"obsessió malaltissa" de l'oposició per cridar Rajoy. Maillo ha dit, però, que no estan "disposats" a què es converteixi en una comissió "contra un partit polític" ni en una "causa general". Sí que ha demanat, però que es justifiqui per què es demanen les compareixences. A més, ha demanat que s'estableixi un objectiu temporal clar per estudiar el finançament.

El PSOE, a més de demanar que Rajoy vagi al començament, demana l'assistència de l'expresident espanyol José María Aznar, la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal i diversos exministres com Ángel Acebes, Francisco Álvarez-Cascos, Rodrigo Rato o Ana Mato. També de l'actual vicesecretari popular Javier Arenas, o dirigents i exdirigents del PP de Madrid com Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre, Ignacio González o Francisco Granados. També es demana la compareixença de l'extresorer del PP Luis Bárcenas. Podem coincideix a grans trets amb les peticions, però hi incorpora també dirigents de la Guàrdia Civil.

Operació Catalunya

La comissió d'investigació de l'operació Catalunya, per la seva banda, ha quedat congelada perquè alguns diputats no han llegit la documentació, segons han informat fonts parlamentàries. Els membres de la comissió s'han citat per d'aquí a una setmana, per decidir si es fan noves citacions de compareixença.

Montero ha denunciat una conxorxa entre la "triple aliança" de PP, PSOE i Cs per eternitzar els treballs, i ha lamentat que es torni a ajornar la petició de compareixences, fet que allarga la paralització de la comissió, que ja porta un mes sense avançar en els treballs. "En un mes tenim temps suficient de llegir la documentació", ha reblat.