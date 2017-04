Els comuns afronten la seva fundació amb dubtes sobre l'eix nacional i la implicació de Podem

Dissabte 8 d'abril és la data assenyalada en què els comuns comencen a posar les bases del nou partit. El pavelló de la Vall d'Hebron serà l'escenari on prop de 3.500 inscrits votaran els principals trets de l'ideari polític de la confluència i els òrgans de direcció: una executiva de 33 membres i una coordinadora de 120.

Sobre la posada en marxa del moviment -integrat per Barcelona en Comú, ICV, EUiA i Equo- planen dos grans dubtes: la vinculació de Podem i el posicionament respecte l'eix nacional. La direcció oficial de Podem, amb Albano Dante Fachin al capdavant, va decidir no participar del naixement del partit i va retirar la seva candidatura. La formació estarà representada per altres llistes vinculades a Podem. De fet, el passat dimecres, les candidatures del partit lila van fer una crida a la participació a l'Assemblea.

Més d'una de cada quatre aportacions -592 de 2.000- que ha rebut el grup promotor per part dels inscrits que han opinat sobre l'ideari del nou partit han estat sobre la relació que ha de tenir Catalunya amb l'estat espanyol. Continua sent l'àmbit que més debat i menys consens genera dins la confluència. Per això, per aquest punt hi haurà una doble i una possible triple votació, entre el text del grup impulsor, una esmena de tall més independentista i una altra esmena de tall més federalista.

"Apostem per la creació d'una República social, democràtica i social (...) que vol compartir sobiranies amb un estat plenament de caràcter plurinacional". Aquest és el text que proposa el grup impulsor i que a l'assemblea defensarà el portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech, i que compta amb el suport del coordinador general d'ICV David Cid.

Aquesta opció, que fonts de l'espai titllen d" 'inclusiva", s'enfrontarà en votació amb la primera esmena, que conté un matís independentista: "Apostem per la creació a Catalunya d’un Estat republicà, social (….) que podrà compartir sobiranies amb un Estat plenament de caràcter plurinacional".

Seguidament, el text "de consens" se sotmetrà a votació front a l'esmena de caràcter més federalista: "Ens definim com una força partidària de la república com a forma d’Estat i lluitem per una Catalunya democràtica (…) que exerceixi la seva sobirania nacional decidint el tipus de relació, sempre fraterna, que ha de tenir amb els altres pobles i nacions que formen actualment l’Estat Espanyol”. L'encarregat de defensar aquesta proposta serà Roman Ceano.

En cas que aquest procés desemboqui en un resultat contradictori -com podria ser que la primera esmena i la segona esmena guanyessin les respectives votacions- es procediria a una tercera elecció entre les dues opcions restants.

Sis eixos i 16 votacions

Després de tres mesos de recollida d'opinions arreu del territori, amb 810 aportacions acceptades sobre diversos temes, el document de l'ideari polític es condensa en sis eixos programàtics, que s'aprovaran a partir de 16 votacions. Els temes giren al voltant del model econòmic, social i mediambiental, la identificació nacional i continental, l'organització territorial o el paper de la ciutadania en un sistema democràtic. A més, se sotmetrà a escrutini un document de Principis d'Ètica Política i Radicalitat Democràtica.

Pel que fa a la lectura dels resultats de les eleccions a la Direcció Transitòria, es donaran a conèixer cap a les 19.30h de la tarda. Un cop sabuts, els caps de llista escollits faran els parlaments.

Domènech i Colau, favorits

Els membres dels òrgans de direcció s'han anat votant durant aquesta setmana per via telemàtica i així es podrà seguir fent fins les 14h de la tarda, amb ordinadors que hi haurà al mateix pavelló on se celebrarà l'assemblea. Per a la comissió executiva s'han presentat quatre candidatures col·lectives i quatre individuals i per a la coordinadora sis de col·lectives i quinze individuals. Per a l'òrgan més reduït, la llista que aixopluga Xavier Domènech sota el nom d'Equip En Comú Podem, parteix com a favorita i integra membres de tots els partits. També de Podem, com és el cas de Vicenç Navarro. Així mateix, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també té tots els números d'encapçalar la coordinadora.

Les llistes de Domènech i Colau, en cas de ser escollides, s'hauran de completar amb altres candidatures per completar el nombre total de membres que han d'integrar els dos òrgans. Algunes fonts apunten que els crítics de Podem, a la llista de Junts Podem amb Albiach al capdavant, podrien haver presentat llistes amb el nombre exacte de membres que completarien les candidatures de Domènech i Colau.

Una "llarga" llista de convidats

La posada en marxa del nou partit es vol compartida amb altres forces catalanes i de la resta de l'estat espanyol. Per això, la confluència s'acompanyarà, asseguren, d'una "llarga" llista de convidats, que es farà pública dissabte al matí. Entre les persones confirmades, destaca el líder d'IU, Alberto Garzón, que intervindrà a la cerimònia. També hi serà l'alcalde de la Corunya, Xulio Ferreiro, i en representació de Compromís, Mireia Mollà. Fonts de la confluència han explicat que Podem Catalunya no ha estat convidat formalment a l'acte perquè va decidir desmarcar-se de la confecció del nou espai.