Els 'comuns' aposten per la "República catalana"

Un document intern dels encarregats de constituir el nou partit d'esquerres dels 'comuns', proposa constituir una "República catalana" que després tindrà "plena sobirania" per escollir la relació que vulgui tenir amb Espanya "que hauria de ser plurinacional", segons publica el diari El Periódico. El text és una proposta que encara s'ha de debatre.

El document, que s'emmarca dins del procés intern 'Un país en comú', no entra en detalls i no especifica si la república implicaria la sortida automàtica de Catalunya de l'estat espanyol. Tampoc explica com si ha d'arribar, i es limita a la defensa del dret a l'autodeterminació.

El procés de constitució del nou partit està en mans de 120 persones designades per les diferents formacions que han de confluir en el nou partit ( Barcelona en Comú, EUiA, ICV, Podem i Equo).

El document defensa "la creació a Catalunya d'una república social, democràtica i ambientalment justa, com a màxima expressió i realització de la seva sobirania nacional. Una república que (...) podrà compartir sobiranies (...) amb un estat que hauria de ser plurinacional. Per fer factible aquesta nova realitat, cal activar processos constituents que es reforcin mútuament tant a Catalunya com a Espanya i que tinguin en el seu centre el dret a l'exercici de l'autodeterminació dels pobles ".

Tal com han defensat els 'comuns' fins ara, el seu ideari defensa la sobirania nacional i social. "Volem una Catalunya sobirana en termes nacionals, però també en econòmics, ambientals i socials. Volem construir la nova realitat catalana des de múltiples sobiranies, de forma articulada i fraterna amb la resta de pobles germans de l'Estat. Ser sobirans vol dir, també, no estar sotmesos a la voluntat dels grans poders econòmics i financers, ni els dictats d'institucions que estan fora de tot control democràtic, com l'FMI, la Comissió Europea o el BCE".