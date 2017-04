Els comuns comencen a definir el nou partit sense Podem

Exportar el model Barcelona a Catalunya. Aquest és, per boca de l’alcaldessa de la capital, Ada Colau, l’objectiu polític dels comuns, que, des d’ahir, voten per decidir qui els representarà a partir de l’assemblea fundacional del 8 d’abril al Pavelló de la Vall d’Hebron. Set dies per confirmar Xavier Domènech al capdavant de l’executiva provisional i la mateixa Colau com a número 1 de la coordinadora, el segon dels òrgans de deliberació del nou partit dels comuns.

Les votacions es van obrir a les 10 del matí per a les 6.500 persones inscrites (les inscripcions no es tancaran fins dissabte que ve) i, un parell d’hores més tard, Domènech i Colau feien el primer acte de campanya a l’espai de creació de l’antiga fàbrica de Fabra i Coats. “A Barcelona ja hem canviat les prioritats, multiplicant per quatre el pressupost d’habitatge, fins als 160 milions d’euros, quan la Generalitat en destina 109 per a tot Catalunya”, va ser una de les proclames de Colau, que va reivindicar un país diferent del que han definit ERC i el PDECat en els pressupostos de la Generalitat. Les escoles bressol, amb finançament municipal però sense comptar amb “cap euro” del Govern, i la política energètica -Barcelona ha anunciat la creació d’un operador energètic municipal- van ser altres qüestions en les quals va remarcar diferències amb Junts pel Sí, “malgrat que els ajuntaments no tinguin moltes de les competències que tenen la Generalitat i l’Estat”.

El referèndum és l’eina que els comuns volen fer servir per “desbloquejar” la relació amb Espanya, però Colau va explicar ahir que la seva aposta passa per conquerir altres sobiranies que no poden esperar: “La sobirania per defensar el dret a l’aigua, la lluita contra el canvi climàtic, el dret a l’habitatge i unes institucions lliures del 3% i de la corrupció”.

“Diversitat” sense Podem

La candidatura oficialista que ahir es va fer la foto de família a la Fabra i Coats està integrada per persones rellevants en cadascun dels partits que pretenen confluir. Ernest Urtasun, Marta Ribas i David Cid són alguns dels representants d’ICV; Joan Josep Nuet i Núria Lozano d’EUiA; Gerardo Pisarello, Susanna Segovia i Adrià Alemany, alguns dels de BComú, i també hi ha persones de confiança de Domènech a En Comú Podem com Elisenda Alamany, Marc Grau i Lucía Martín. No va ser a la foto l’únic membre de l’executiva estatal de Podem que forma part de la llista, el catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra Vicenç Navarro. Ell és un de la trentena de militants del partit lila que opten a ser escollits per a l’executiva del nou partit dels comuns, tot i la negativa de la direcció catalana de Podem a sumar-se a la confluència.

Des del compte oficial de Twitter, Podem Catalunya va desitjar sort a ICV, EUiA i BComú i va reiterar que, fora del partit dels comuns, seguiran “treballant des de la base amb els braços i les portes obertes”. De fet, continuaran compartint grup al Parlament, al Congrés de Diputats i al Senat i també a l’Ajuntament de Barcelona. El secretari general de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, és partidari de seguir col·laborant amb els comuns encara que, de moment, no formin part del mateix partit. La “porta oberta” també es pot aplicar als militants crítics amb l’executiva del partit lila que han decidit presentar-se als òrgans de direcció dels comuns. “S’autoexpulsa qui decideix no seguir les normes d’aquesta formació”, explicava Fachin fa uns dies quan se li preguntava per la candidatura de la diputada Jéssica Albiach. Els crítics recorden, però, que la decisió sobre si han de ser expulsats o no correspondria en última instància a la direcció estatal.

Ahir Colau va obrir el primer acte de campanya de l’equip En Comú Podem -una de les vuit candidatures a l’executiva- i el va tancar Domènech. Sense referències directes a Podem, l’arquitecte del partit dels comuns es va mostrar “orgullós” de la seva candidatura i en va reivindicar la “diversitat”. De fet, segons va dir, és la principal característica per garantir l’èxit de la confluència. “Sabem que la diversitat no ens fa dèbils, sinó que ens fa forts”, subratllava. Si no fallen els pronòstics, ell i el seu equip pilotaran els primers mesos de la nova formació política i seran els encarregats de definir l’estratègia a seguir en cas de referèndum d’autodeterminació o d’unes eleccions al Parlament.