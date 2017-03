Els comuns mantenen el rumb tot i la pressió de Podem

El primer objectiu del nou partit que lidera Ada Colau serà difícil de complir. Les negociacions per trobar un acord que permeti unir els partits d’esquerres han quedat de moment aparcades mentre s’acosta l’hora de la veritat. Barcelona en Comú ja dona per tancat el sistema de votació que caldrà fer servir per escollir l’executiva del nou partit, el punt que més els enfronta amb Podem i que pot comportar la fi del somni d’unir les esquerres.

Barcelona en Comú ja ha enviat una carta als seus militants explicant com serà la polèmica votació, que també haurà de servir per escollir el nom del nou partit i els principals eixos ideològics. Segons el document intern, al qual ha tingut accés l’ARA, per votar caldrà haver-se inscrit prèviament al web del nou partit (la pàgina es diu Unpaísencomú.cat) i posteriorment “verificar la identitat”. Tots els inscrits i validats es podran presentar i les llistes seran obertes, diu el text.

Aquesta condició és “imprescindible per garantir el principi democràtic d’ una persona, un vot ”, segons el document de Barcelona en Comú. Aquest sistema de votació està acordat amb ICV i EUiA, però Podem no en vol ni sentir parlar. La direcció del partit lila vol que puguin votar tots els seus inscrits, sense que s’hagin de registrar al nou web ni tampoc validar la seva identitat de manera presencial. Per a ells, aquesta condició, que no és compatible amb el que BComú ja dona per tancat, també és innegociable.

Podem, que considera que aquest sistema “limita la participació” de la ciutadania, ja va anunciar que “no es donen les condicions” per seguir participant en la creació del nou partit. El dia 16 d’aquest mes iniciaran una consulta entre els seus militants perquè decideixin si aquesta condició, juntament amb altres de menys pes, “són necessàries per participar” en el nou partit. Si guanya el sí, la direcció de Podem es veurà reforçada i el nou partit, que s’ha de constituir el 8 d’abril, començarà a caminar sense Podem. Per contra, si els 52.000 inscrits de Podem a Catalunya consideren que es pot acceptar la proposta dels comuns, la direcció quedarà molt tocada. El resultat se sabrà el dia 20.